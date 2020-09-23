İzmitli Periler, Erciyes Cup için Kayseri’ye gitti

İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol’un ev sahipliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da 24-25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak turnuva için Kayseri’ye gitti. Yıllar sonra ilimizi Avrupa kupalarında temsil etmeye hazırlanan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig ve Avrupa kupası maçları öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İzmit’te düzenlenen Leyla Atakan turnuvasındaki oynadığı maçlarda göz dolduran İzmitli periler, bu kez de Kayseri’de boy gösterecek.

ÖNEMLİ BİR HAZIRLIK TURNUVASI

Kadın basketbolunun önemli organizasyonlarından biri haline gelen Erciyes Cup turnuvasında 6 takım mücadele edecek. İzmit Belediyesispor’un yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe Öznur Kablo, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü ile ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol takımlarının mücadele edeceği turnuva, takımlar için lig öncesi önemli bir hazırlık periyodu olacak.

İZMİT BELEDİYESİSPOR’UN TURNUVA FİKSTÜRÜ



24.09.2020 Perşembe



19:00 İzmit Belediyespor-Fenerbahçe



25.09.2020 Cuma



16:00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor



26.09.2020 Cumartesi



11:00 İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın