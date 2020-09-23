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23 Eyl 2020 - 09:50- Gündem G: 23 Eyl 2020 - 09:52

İzmitli Periler, Erciyes Cup için Kayseri’ye gitti

İlimizi Avrupa’da temsil etmeye hazırlanan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Bellona Kayseri Basketbol tarafından 24-25-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 14. Erciyes Cup turnuvasına katılmak üzere Kayseri’ye gitti 
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İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol’un ev sahipliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da 24-25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak turnuva için Kayseri’ye gitti. Yıllar sonra ilimizi Avrupa kupalarında temsil etmeye hazırlanan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig ve Avrupa kupası maçları öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İzmit’te düzenlenen Leyla Atakan turnuvasındaki oynadığı maçlarda göz dolduran İzmitli periler, bu kez de Kayseri’de boy gösterecek. 

ÖNEMLİ BİR HAZIRLIK TURNUVASI

Kadın basketbolunun önemli organizasyonlarından biri haline gelen Erciyes Cup turnuvasında 6 takım mücadele edecek. İzmit Belediyesispor’un yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe Öznur Kablo, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü ile ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol takımlarının mücadele edeceği turnuva, takımlar için lig öncesi önemli bir hazırlık periyodu olacak. 

İZMİT BELEDİYESİSPOR’UN TURNUVA FİKSTÜRÜ 


24.09.2020 Perşembe


19:00 İzmit Belediyespor-Fenerbahçe


25.09.2020 Cuma


16:00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor


26.09.2020 Cumartesi


11:00 İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın

23 Eyl 2020 - 09:50 - Gündem

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