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23 Eyl 2020 - 09:51- Gündem G: 23 Eyl 2020 - 09:54

İSU’da düşürülen para aboneye teslim edildi

Aboneliğini yaptırmak için İSU Darıca Şubesi Müdürlüğü’ne giden ve işlemler sırasında parasını düşüren vatandaşa parası teslim edildi
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Darıca Bayramoğlu Mahallesi’nde aldığı konutun su aboneliğini yaptırmak için İSU Darıca Şube Müdürlüğü’ne giden ve işlemler sırasında yüklü miktarda parasını düşüren Libas Cavlak Altınkepçe’ye parası teslim edildi. İSU Darıca Şube Müdürü Faruk Nazik’ten parasını teslim alan Altınkepçe, kuruma teşekkür mektubu göndererek; ”Böyle insanların var oluşundan dolayı milletim adına gurur duyuyorum” dedi.

ABONELİK SIRASINDA PARAYI DÜŞÜRDÜ

İstanbul Kadıköy Erenköy’de ikamet eden ve Darıca Bayramoğlu’ndan yazlık konut alan Libas Cavlak Altınkepçe, aldığı konutun abonelik işlemlerini yapmak için İSU Darıca Şube Müdürlüğü’ne uğradı. Abonelik işlemleri sırasında kimliğini çıkarırken bankadan çektiği yüklü miktardaki parayı işlemleri yaptığı bankoda düşürdü ve tamamladığı abonelik işlemlerinin ardından kurumdan ayrıldı. Bir süre sonra yerde yüklü miktardaki parayı gören personel, durumu Şube Müdürü Faruk Nazik’e iletti.

ELDEN TESLİM EDİLDİ

Bunun üzerine abonelik bilgileri üzerinden Libas Cavlak Altınkepçe ile bağlantı kuruldu. İstanbul’da olduğunu belirten Altınkepçe, bir sonraki gün Bayramoğlu’ndaki ikametine geldi. Darıca Şube Müdürü Faruk Nazik, bir personel ile birlikte Libas Cavlak Altınkepçe’yi evinde ziyaret ederek düşürdüğü yüklü miktarda parayı kendisine teslim etti.

KURUMA MEKTUP GÖNDERDİ

Darıca Şube Müdürü Faruk Nazik ve personele teşekkür eden Libas Cavlak Altınkepçe, duyduğu memnuniyeti ifade etmek için kurum yöneticilerine teşekkür mektubu gönderdi. Altınkepçe, ”Aldığım evin abonelik işlemleri için İSU Darıca Şube Müdürlüğüne müracaat ettim. İşlemlerim sırasında nüfus cüzdanımı çıkarırken bankadan çektiğim yüklü miktarda parayı düşürmüşüm. Şube Müdürü Faruk Nazik Bey evimin kapısına kadar gelip paramı teslim etti. Böyle insanların varoluşundan dolayı milletim adına gurur duyuyorum. Böyle dürüst insanları kaybetmeyelim” diyerek duygularını dile getirdi.

“İNSANİ DEĞERLERE ÖNEM VERİYORUZ”

Vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini ifade eden Darıca Şube Müdürü Faruk Nazik, “Kurum olarak insana hizmet ediyoruz. Bu hizmetleri yürütürken de yöneticisinden personeline kadar insani değerlere büyük önem veriyoruz. Abonelik işlemleri sırasında yüklü miktarda para düşürülmesi ile birlikte kendisi ile irtibat kurduk ve parayı elden kendisine teslim ettik" ifadelerinde bulundu.

23 Eyl 2020 - 09:51 - Gündem

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