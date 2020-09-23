Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Kartepe’de farkındalık yürüyüşü ile gerçekleştirildi. Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde Ormanya’da yürüyüş yapıldı.
ALTERNATİF ULAŞIMA DİKKAT ÇEKİLDİ
2002 yılında ilk kez kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası Kartepe Belediyesi öncülüğünde Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte Ormanya’da gerçekleştirilen yürüyüşle ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesine dikkat çekildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.