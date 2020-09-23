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23 Eyl 2020 - 09:54- Eğitim G: 23 Eyl 2020 - 09:57

Bilgi Köprüsü Montessori’de ilk ders doğa bilinci aşılandı

Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu’nda 2020-2021 yüz yüze eğitim yılı başladı
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İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta faaliyet gösteren, verdiği eğitimi ilimize ilk getiren Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu’nda 2020-2021 yüz yüze eğitim yılı başladı.

TOHUM BOMBASI HEDİYE EDİLDİ

Okula girişten, eve dönüşe dek tüm önlemlerin alındığı ve kuralların oldukça sıkı uygulandığı eğitim modelinde idari yönetim ve öğretmen kadrosu da öğrenciler kadar heyecanlıydı. Okulun ilk günü öğrencilere özel ambalajında tohum bombası hediye edildi. İnsanın sadece insanla ilişki kurduğu şu anki kültürün içinde, yeryüzündeki bütün bitkilerin ve ağaçların bir tohumdan oluştuğunu, bu tohumların ‘Bir Ailenin Ayakları‘ gibi olduğuna dikkat çekmek amacıyla hazırlanan hediyelerin çocuklarla doğa arasındaki yeni ilişkinin başlangıç noktası olması temenni edildi. Hediyelerin üzerinde, “Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu olarak elinizdeki tohum bombalarını, doğayı güzelleştirmeniz için sizlere veriyoruz. Sizin gibi kıymetli tohumlarımızı emeğimizle büyütüp dünyayı güzelleştireceğiz. Birlikte emek vereceğimiz bu yolda yeni eğitim öğretim yılımız hepimize hayırlı olsun” notu da yer aldı. İlk gün, okulla buluşmanın heyecanı ve mutluluğuyla geçti.

23 Eyl 2020 - 09:54 - Eğitim

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