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23 Eyl 2020 - 09:56- Gündem G: 23 Eyl 2020 - 09:57

Büyükşehir birimlerine atık konteyneri

Büyükşehir Belediyesi, bağlı daire başkanlıkları ve iştiraklerine Evsel Atık ve Ambalaj atığı konteynerleri dağıtarak kurum içi farkındalık oluşturmayı hedefliyor
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‘Sıfır Atık’ ilkesini benimseyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık uygulama alanını her geçen gün genişletiyor. Sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent inşa etmek için kolları sıvayan Büyükşehir, Başkan Tahir Büyükakın’ın direktifiyle atıkların yerinde ayrıştırılmasına yoğunlaşıyor. Bu kapsamda eğitimler veren, ilçe belediyelerle işbirliği yapan Büyükşehir, özellikle kendi bünyesinde bulunan birimlerde atıkların toplanması ve ayrıştırılması için gerekli önlemleri alıyor.

EVSEL ATIK VE AMBALAJ ATIĞI KONTEYNERLERİ

Büyükşehir tarafından ilk atıp toplama merkezi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı hizmet binası önünde oluşturuldu. Benzer lokasyonların sayısının artırılması hedeflenirken 5 bölmeli atık kumbaralar tüm daire başkanlıklarının ana hizmet binasına yerleştirilmişti. Şimdi de her daire başkanlığına Evsel Atık ve Ambalaj atığı konteynerleri dağıtımına başlandı.

AYLIK 2500 TON AMBALAJ ATIĞI

Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinasyonunda İlçe Belediyeleri ve çevre izin/lisanslı firmalar ile yürütülen projeyle kamu kurum/kuruluşlarından başlayarak alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sanayi tesisleri ve hanelerde yaygınlaştırılması ve farkındalığın arttırılması amaçlanıyor. Belirlenen bölgelere konulan biriktirme ekipmanlarında toplanan aylık yaklaşık 2500 ton karışık ambalaj atığı, ayırma tesislerinde kategorilerine göre ayrıştırılıyor. Tasniflenen atıklar buradan da Çevre İzin/Lisanslı Geri Dönüşüm Tesislerine naklediliyor.

SIFIR ATIK YÖNETİM PLANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen format doğrultusunda Kocaeli’de uygulanacak olan sıfır atık uygulamalarına ilişkin plan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda 01/09/2020 tarih 237 sayılı Mahalli Çevre Kurulu’nca onaylanarak yürürlüğe girdi. Sıfır atık Projesinin il genelinde yaygınlaştırılması ve yürütülmesi plan doğrultusunda yapılacak.

SIFIR ATIK BELGESİ

Büyükşehir’e bağlı tüm daire başkanlıkları ve bağlı iştiraklerde bir asil ve bir yedek yetkili belirlendi. Oluşan atık türleri ve miktarını belirleyen yetkililer, aynı zamanda gerekli ekipmanları tespit ederek uygun alanlara yerleştirdi. Büyükşehir’in tüm özverili çalışmaları sonuç vererek Büyükşehir Hizmet Binalarına sıfır atık belgesi alındı.

HER BİRİME ÖZGÜ PLANLAMA

“Sıfır Atık Yönetim Planı”nı esas alan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı her birime özgü planlamalar yaparak uygulamaya koyacak. Temizlik görevlileri, depolama alanı sorumluları, bakım-onarım görevlileri ve tüm çalışanlar için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Veriler toplanırken aynı zamanda raporlar hazırlanacak ve izleme ekipleri uygulamayı değerlendirecekler.

23 Eyl 2020 - 09:56 - Gündem

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