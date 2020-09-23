Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
23 Eyl 2020 - 10:50- Gündem G: 23 Eyl 2020 - 10:53

Karantina kaçaklarına kötü haber

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Candide Şentürk, korona virüsünün pozitif olduğunu bilip karantina kurallarına uymayan ve karşısındaki örneğin, 65 yaş üstü ya da kanser, koah hastası gibi riskli gruptan olduğunu bilerek ona bulaşmasına ya da bu nedenle ölümüne sebebiyet veren kişinin “kasten yaralama ve kasten öldürme” suçu kapsamında yargılanabileceğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Korona virüsü testleri pozitif çıkıp evlerinde karantinada ya da hastanede tedavi altında olmaları gereken birçok kişi, sadece kendilerinin değil tüm toplumun sağlığını tehlikeye atarak karantina kurallarına uymuyor. Şehirler arası seyahate çıkan, düğüne katılan hatta işine dönüp çalışmaya devam eden bu kişileri hapis cezalarını da içeren birçok cezai yaptırım bekliyor.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Candide Şentürk, karantina uygulaması kapsamına alınmasına rağmen, karantinadan kaçan bir kişinin bir başkasına korona virüsü bulaştırıp bulaştırmadığına bakılmayacağını belirterek, "Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesinde ‘Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' denilmektedir” diyerek kurallara uymayanlara bu maddeden işlem yapılabileceğini ifade etti.

Kasten öldürme, kasten yaralama gibi dikkate alınabilir

Konuyla ilgili temel düzenleme olan bu madde hükmü uyarınca sağlanmak istenenin, bulaşıcı hastalığın oluşturduğu ya da oluşturabileceği tehlikenin önlenmesi olduğunu dile getiren Şentürk, "Korona virüsünün taşıyıcısı olduğunu bilen ve karantinada olması gereken kişinin buna uymayarak bir başkasına virüsü bulaştırması halinde yapılacak değerlendirmede kasten öldürme, kasten yaralama gibi suç tipleri de dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

TCK 195. maddesi kapsamında belirtilen hususların, aynı zamanda 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32'inci maddesinde yer alan "Emre Aykırı Davranış" kabahat tanımına da uyduğunu ifade eden Dr. Candide Şentürk, "Karantina tedbirlerine uyulmaması halinde, fiil hem kabahat hem de TCK Madde 195'teki suçu teşkil edecektir. Kabahatler Kanunu'nun Madde 15/f.3 hükmünde ise ‘Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır' denilmektedir. Bu itibarla anlatıldığı gibi bir durumda, TCK'nın 195'inci maddesi uygulanacaktır" dedi.

Candide Şentürk, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 180 liraya kadar idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılabileceğini ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkinse TCK 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılabileceğini kaydetti.

Dr. Şentürk, bu aybaşında yayınlanan genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildiğini de hatırlatarak, buna uymayanlar hakkında da 282'nci maddesi gereğince 3 bin 180 liraya kadar idari para cezası verilebileceğini söyledi.

23 Eyl 2020 - 10:50 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükşehir birimlerine atık konteyneri mask
Büyükşehir birimlerine atık konteyneri
Kartepe'de farkındalık yürüyüşü mask
Kartepe'de farkındalık yürüyüşü
İzmitli Periler, Erciyes Cup için Kayseri’ye gitti mask
İzmitli Periler, Erciyes Cup için Kayseri’ye gitti
İzmit Belediyesinden ücretsiz dans kursu mask
İzmit Belediyesinden ücretsiz dans kursu
İş arayanlar dikkat! Yüzlerce firma elaman arıyor... mask
İş arayanlar dikkat! Yüzlerce firma elaman arıyor...
Kocaeli Valiliği 1 haftalık denetim raporunu açıkladı mask
Kocaeli Valiliği 1 haftalık denetim raporunu açıkladı
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Büyükakın'ın evinin önünde yürek burkan görüntü! mask
Büyükakın'ın evinin önünde yürek burkan görüntü!
Dedesini ekmek bıçağı ile öldürdü mask
Dedesini ekmek bıçağı ile öldürdü
Kılıçdaroğlu tatil için Kandıra'ya geldi mask
Kılıçdaroğlu tatil için Kandıra'ya geldi
Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken kişi gözaltına alındı  mask
Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken kişi gözaltına alındı 
Genç kadını adım adım takip etti! mask
Genç kadını adım adım takip etti!
“AK Parti’nin yanlışları olduğu için istifa ettim” mask
“AK Parti’nin yanlışları olduğu için istifa ettim”

GALERİ

Çay içerken defalarca bıçaklandı! mask
Çay içerken defalarca bıçaklandı!
Sağlık çalışanlarına saldırı! mask
Sağlık çalışanlarına saldırı!
Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi! mask
Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi!
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor mask
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz" mask
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz"
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını! mask
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL