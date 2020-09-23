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23 Eyl 2020 - 19:00- Spor G: 23 Eyl 2020 - 14:24

Bekle bizi Manisa!

Sezonu 0-0’lık Sarıyer beraberliği ile açan Kocaelispor’da Cumartesi günkü zorlu Manisa Futbol Kulübü maçının hazırlıkları başladı. Yeşil siyahlıların ilk antrenmanda oldukça hırslı ve istekli olmaları dikkatlerden kaçmadı.

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor’da Manisa alarmı verildi!Brunga Tesisleri’ndeki ilk çalışmada futbolcuların iştahı dikkatlerden kaçmadı. Ev taşıyan Aydın Karabulut’un izinli olduğu antrenmanda kaptan Numan ise önce salonda ağırlık çalıştı ardından takımdan ayrı düz koşu yaptı. Isınma koşusu, ısınma hareketleri ve istasyon çalışmaları ile başlayan antrenman oyun varyasyonları ve yarım sahada yapılan çit kale maçla sona erdi.

MERVAN ŞOV!

Çift kale maçta futbolcuların kıran kırana mücadele etmesi, yüksek tempoda oynamaları dikkatlerden kaçmazken genç Mervan attığı goller ve ikili mücadelelerdeki etkinliği ile dikkat çekti. Öte yandan iki sol bek Gökhan Meral ve Erdinç Karakaş’ın karşılıklı forma rekabeti görülmeye değerdi. Antrenmanı Teknik Asbaşkan Yunus Merttürk ile Futbol Şube Sorumluları Vural Yıldız ile Ömür Yıldız da izledi.

23 Eyl 2020 - 19:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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