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23 Eyl 2020 - 14:52- Gündem G: 23 Eyl 2020 - 15:08

Vahşice bıçaklanan şahsın abisi konuştu!

Kocaeli'de şizofren saldırgan tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen şahsın abisi Umut Mercan, namaz saatini bekleyen kardeşinin bıçaklanma anlarını anlattı. Kardeşinin durumunu da anlatan Mercan, "Tüm beyin fonksiyonları durmuş çok küçük bir umut yaşasa bile bitkisel hayat gibi bir şey” dedi.
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Olay, 19 Eylül günü İzmit Bekirdere'de bulunan bir derneğin lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Volkan Mercan, arkadaşıyla bir masaya oturarak çay sipariş etti. Bu sırada içeri giren, akli dengesinin yerinde olmayan ve kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, elindeki bıçakla masada çay içen Volkan Mercan’ı göğsünden ve sırtından defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Volkan Mercan olay yerine çağrılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Volkan Mercan’ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan saldırganın daha önce de birlikte yaşadığı babasını bıçakla yaraladığı öğrenildi. Saldırgan, emniyetteki işlemleri ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

“ORADA NAMAZ SAATİNİ BEKLİYOR”

Olayın ardından beyin ölümü gerçekleşen ve doktorların ümidi kestiği kardeşi hakkında konuşan ağabey Umut Mercan, “Kardeşim yıllık izindeydi çay ocağına gidiyor, hiç tanımadığı şizofren birisi bıçağı alıp kardeşime saplıyor. Semerkand Dergahı’nda oldu olay, kardeşim namaz kılan birisi. Çocuk namaz saatini bekliyordu. Oturup çay içerken geliyor takıyor bıçağı işte. Bize denilen dört bıçak darbesi ama ben görüntüleri izledim dörtten fazla. Şu an kardeşim yoğun bakımda, kalbinde kesikler ciğerinde yırtıklar var. Ölümle pençeleşiyor kurtaramayacaklar. Doktorlar ümidini kesti. Bugün yarın bekliyoruz. Tüm beyin fonksiyonları durmuş çok küçük bir umut yaşasa bile bitkisel hayat gibi bir şey” dedi.

“BEKARDI, PARA BİRİKTİRİYORDU, EV ALACAKTI, NASİP OLMADI”

Daha öncede babasını bıçakladığını söyleyen Mercan, “Babasına yapan dışarıda başkalarına ne yapmaz. Kardeşimle bir tanışmışlıkları yok kardeşim olmasaydı başkasına yapardı. Benim amacım başkasının başına gelmesin. 42 yaşındaydı belediyede çalışıyordu. Bekardı, para biriktiriyordu ev alacaktı nasip olmadı. Polislerin bana söylediği şey savcılık kapatacak yer arıyor, koca devlet kapatacak yer arıyor. Polislerin söylemesine göre iki ay sonra salınacak. Bu çok kötü bir şey. Dışarıda gezecek bu adam başkasına da zarar verecek. Zarar vereceği zaman kime ne anlatacaklar, başımıza bela olur” diye konuştu.

“KAZA DEĞİL BU GELİP PİSİ PİSİNE KARDEŞİMİ BIÇAKLAMIŞ”

Abi Mercan, “Ben Bekirdere de oturuyorum çocuk da Bekirdere'de oturuyor yarın öbür gün ben bu adamla karşılaşacağım beni psikolojik olarak düşünmeleri lazım. Bu adama ceza vermeleri lazım çıkarmamaları lazım. Küçük bir adam değil 40 yaşında aklı başında bir adam. Kaza değil bu gelip pisi pisine kardeşimi bıçaklamış. Cezasını çekmesini istiyorum. Çocuk namaz saatini bekliyordu. Çay içerken gelip bıçaklıyor” şeklinde konuştu.

23 Eyl 2020 - 14:52 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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AYHAN - DÜPE DÜZ CİNAYET.AMA YASA DENEN ADALET MEKANİZMASI BU SERBES BIRAKACAKKİ BİRİNİ DAHA ÖLDÜRSÜN DİYE

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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