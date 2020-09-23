Derince’de pedallar sağlık için çevrildi

Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından beri kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Derince’de bisiklet turu düzenlendi. Derince Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte yaklaşık yüz bisikletçi sağlık için pedal çevirdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün katıldığı bisiklet turu Dumlupınar Mahallesi’nde yer alan Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi önünden başladı. Yelken Kafe’ye kadar olan bölüme bisikletleriyle giden grup daha sonra buradan dönerek yine Gençlik Merkezi’nin önünde etkinliğini noktaladı.

AYGÜN’DEN MESAJLAR

Gençlik Merkezi’nde etkinliğin bitiş noktasına gelen sporculara ise düzenlenen törenle Başkan Aygün tarafından madalyaları ve katılım belgeleri takdim edildi. Derince Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Bayraktar, İbrahim Şirin ve Abbas Bayrak’ın da yer aldığı törende bir konuşma yapan Başkan Aygün, “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlıklı yaşam için bisikletlerimizin pedallarını birlikte çevirdik. Başta gençlerimiz olmak üzere etkinliğimize katılan tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Bisikletin günlük yaşamımızda daha fazla yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Başkan Aygün törenin ardından merkezdeki etkinliklere katılan gençler ve çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.