“Köylerimiz için kalıcı çözümler üretiyoruz”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Sevindikli, Belen ve Osmanlı Köylerinde incelemelerde bulundu, muhtarlarla birlikte bölgede yapılan ve yapılması gerekli olan çalışmaları yerinde inceledi. AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk’ün de katıldığı ziyaretlerde muhtarlarla bölgeyi gezen Başkan Şener Söğüt, incelemelerde bulundu.

ALTYAPI ZOR AMA ÖNEMLİ

İSU’nun Sevindikli bölgesinde gerçekleştirdiği alt yapı çalışmasının önemli olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, “Köylerin alt ve üst yapısı için kalıcı çözümler ortaya koyuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve İSU gerekli her adımı atıyor. Bu anlamda Tahir Büyükakın başkanımıza ve İSU yetkililerimize teşekküre diyorum.

YOLLARI YENİLİYORUZ

Altyapının tamamlandığı bölgelerde de hızla üstyapı çalışması gerçekleştiriliyor. Karayolları Müdürlüğümüz de ana arterlerde binlerce ton asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Bizler de gerek yeni imar yollarını açarak gerekirse de mevcut yolların yenilenmesi adına adımlarımızı atıyoruz. Bölgemizde yaşanan sorunlar için kalıcı çözümler üretiyoruz” dedi.