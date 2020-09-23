Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
23 Eyl 2020 - 15:45- Gündem G: 23 Eyl 2020 - 16:16

Eğitimlerine ara verilen özel çocuklar büyük problemler yaşayacaklardır”

Pandemi sebebiyle eğitimlerine ara verilen özel çocuklarda birçok davranış problemlerinin ortaya çıktığını söyleyen psikolog Buse Kol, “Eğitime ara vermek bu çocuklar üzerinde daha yıkıcı neticelere sebep olur” dedi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında eğitime verilen ara özel gereksinimi çocukları olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken uzmanlar ailelere uyarılarda bulundu. Atlantis Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi danışmanlarından Psikolog Buse Kol, korona virüs sebebiyle evlerine kapanmak zorunda kalan çocukların davranış bozukluklarının arttığını söyledi. Aldıkları eğitimlerle sosyal becerileri gelişen ve davranış problemlerini yenerek sosyalleşen özel gereksinimli çocukların, eğitimlerine ara verilen süreçte çeşitli problemler yaşamaya başladıklarını ifade eden Kol, günlük rutinini kaybederek endişeli bir sürece giren özel gereksinimli çocuklarda hırçınlaşma, uyku problemi gibi birçok problemin gözlemlendiğini belirtti. Kol, büyük yıkımlar yaşayabilecek olan çocukların ailelerin psikologlara başvurmaları gerektiğini ifade etti.

 “EĞİTİME ARA VERMEK BU ÇOCUKLAR ÜZERİNDE DAHA YIKICI NETİCELERE SEBEP OLUR”

Eğitim alamayan özel çocuklarda ortaya çıkan problemlerden bahseden Kol, “Covid-19 ve bununla birlikte ortaya çıkan pandemi süreci bütün dünyayı olumsuz etkilediği gibi çocuklar üzerinde de olumsuz etkiler oluşturmuştur. Özellikle düzenli eğitim alması gereken özel gereksinimli çocuklar düşünüldüğünde pandemi sürecinde eğitime ara vermek bu çocuklar üzerinde daha yıkıcı sonuçlara neden olur. Akademik olarak nitelendirilen büyük çocuklarda bu süreçte sosyal becerilerde zayıflamalar gözlemlenebilir. Bununla birlikte rutinlerinin bozulması sebebiyle yeme davranışında bozukluklar, uyku problemleri, anlamlandırılamayan ağrılar gibi fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamada problemler yaşarlar. Okul öncesi olarak adlandırılan küçük çocuklar da ise evin içerisinde sınırlı alanda bulunmaları sebebiyle uyaransız kaldıklarında öfke nöbetleri, reddetmeler, dokunmama veya dokundurtmama gibi davranış problemleri oluşur. Enerjilerini doğru bir şekilde atamayan çocuklar davranış problemleri geliştirmektedir” dedi.

"DAVRANIŞ PROBLEMLERİNDE ARTIŞLAR GÖZLENİR”

Süreçte kaygı duygusu yaşayan çocukların çeşitli davranış problemlerinin ortaya çıktığını ifade eden Kol, “Psikolojik olarak değerlendirdiğimizde ise, çocuklarda bu süreçte yoğun kaygı artışı, depresyonun getirdiği hareketsizlik sonucunda bir şey yapmama isteği veya her şeyi reddetme davranışı, dikkat sürecinde dağılmalar ve odaklanma sorunları, öfke nöbetlerinde artış, vurma, ısırma, tükürme gibi davranış problemlerinde artışlar gözlenir. Evin içerisinde sınırlı alan ve sınırlı kişilerle kurulan iletişim sonucunda özel çocuklarda duygu ve düşüncelerini aktarmada kopuklar ve bunun sonucunda ekolali yani anlamsız tekrarlar ve takıntılar oluşabilir. Özel çocuklar bu süreci anlamlandırmada zorluk çekerler. Bu nedenle çocuklarda yoğun korku problemleri, sevdiklerini kaybedebilme kaygısı görülür. Pandemi sürecinde özel gereksinimli çocukların ekran bağımlılığının arttığını da gözlemliyoruz. Bunun sonucunda çocuklarda kendi dünyalarına kapanma ve şiddete yönelme görülür. Ekran bağımlılığının getirdiği şiddet yönelimi ve öfke nöbetleri ile baş edebilmek için süreç sonrasında psikolojik destek almaları özel çocukların ruh sağlığı gelişimi açısından gereklidir” diye konuştu.

“EĞİTİMLERİNE ARA VERİLEN ÖZEL ÇOCUKLAR BÜYÜK PROBLEMLER YAŞAYACAKLARDIR”

“Çocukların bu süreçte yaşadıkları problemler tüm aile bireylerinin psikolojisini etkiler” ifadelerine yer veren Kol, Hırçınlaşarak öfke nöbetleri yaşayan çocuklar kardeşleriyle yoğun problemler yaşayarak aralarındaki bağı zedelediği için bu anlaşmazlık ve kargaşa anne ve baba arasındaki iletişimi de zedeler. Dolayısıyla bu psikolojik yıpranma eşler arasındaki ilişkiyi de olumsuz etkiler. Çocuğun mutluluğu ve sağlıklı gelişimi ailenin mutluluğu ile doğrudan ilişkili olduğu düşünüldüğünde sağlıklı bir çocuk için anne ve babalar da ihtiyaç halinde psikologlarla görüşmelidir. Özel gereksinimli çocuklar uzun bir ara sonrasında yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı büyük sorunlar yaşayacaklardır. Bunu önlemek için özel çocukların okula verdikleri arayı çok uzun tutmamaları, pandemi sürecinde önemlerini almış olan kurumlarda eğitimlerine devam etmeleri gelişimleri açısından oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.

23 Eyl 2020 - 15:45 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Emekli albayların baba acısı mask
Emekli albayların baba acısı
“Köylerimiz için kalıcı çözümler üretiyoruz” mask
“Köylerimiz için kalıcı çözümler üretiyoruz”
Derince’de pedallar sağlık için çevrildi mask
Derince’de pedallar sağlık için çevrildi
Körfez’de okullara bakım onarım desteği mask
Körfez’de okullara bakım onarım desteği
Körfez’de bin 600 kilo atık pil toplandı mask
Körfez’de bin 600 kilo atık pil toplandı
Kartepe’ye modern köprü mask
Kartepe’ye modern köprü
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Büyükakın'ın evinin önünde yürek burkan görüntü! mask
Büyükakın'ın evinin önünde yürek burkan görüntü!
Dedesini ekmek bıçağı ile öldürdü mask
Dedesini ekmek bıçağı ile öldürdü
Kılıçdaroğlu tatil için Kandıra'ya geldi mask
Kılıçdaroğlu tatil için Kandıra'ya geldi
“AK Parti’nin yanlışları olduğu için istifa ettim” mask
“AK Parti’nin yanlışları olduğu için istifa ettim”
Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken kişi gözaltına alındı  mask
Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken kişi gözaltına alındı 
Genç kadını adım adım takip etti! mask
Genç kadını adım adım takip etti!

GALERİ

Çay içerken defalarca bıçaklandı! mask
Çay içerken defalarca bıçaklandı!
Sağlık çalışanlarına saldırı! mask
Sağlık çalışanlarına saldırı!
Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi! mask
Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi!
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor mask
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz" mask
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz"
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını! mask
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL