Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 22 Eylül günü yapılan kontrollerde bin 614 iş yeri denetlenirken 19 bin 371 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 32 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişiye, maske takmadığı için 266 kişiye ve koronavirüs tedbirlerine uyulmayan 5 iş yerine olmak üzere toplam 300 kişiye ve 5 iş yerine idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 44 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.
23 Eyl 2020 - 15:56- Asayiş Güncelleme: 23 Eyl 2020 - 16:16
Kural ihlali yapan 300 kişiye ve 5 iş yerine para cezası
Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 300 kişiye ve 5 iş yerine idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.