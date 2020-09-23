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23 Eyl 2020 - 15:59- Gündem G: 23 Eyl 2020 - 16:00

Emekli albayların baba acısı

Emekli Hava Pilot Albay Selçuk Sakız, Emekli Deniz Albay Kurtuluş Sakız ve Dr. Serhat Sakız’ınDerince’de ikamet eden babaları Ali Nabi Sakız (85), beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti
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Derince Yavuz Sultan Mahallesi Mehtap Sokak adresinde ikamet eden Sekakağıt fabrikasından emekli elektrik teknisyeni Ali Nabi Sakız (85) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Dr. Serhat Sakız, Emekli Hava Pilot Albay Selçuk Sakız, Emekli Deniz Albay Kurtuluş Sakız’ın babaları olan Ali Nabi Sakız’ın cenazesi 60 Evler Sahil Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.

23 Eyl 2020 - 15:59 - Gündem

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