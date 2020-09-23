Maskelerini doğru taktılar, ödülü kaptılar

Covid-19 salgınına karşı Sağlık Bakanlığı ve bilim insanları, virüsten korunmanın en önemli yollarından birinin doğru maske kullanımı olduğuna dair sık sık açıklamalarda bulunuyorlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İzmit yürüyüş yolunda gerçekleştirdikleri sosyal deney ile maskesini doğru bir şekilde takan vatandaşları ödüllendirdi. Kocaeli Şehir Tiyatroları ekibinin gerçekleştirdiği sosyal deney vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

YÜRÜYÜŞ YOLUNDA SOSYAL DENEY

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının ardından vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yine çok konuşulacak bir sosyal deneye imza attı. Pandemi sürecini ve Covid-19 salgınının toplumsal olarak yansımalarının ele alındığı oyunlar yazan ve bunları açık havada seyirciyle buluşturan Kocaeli Şehir Tiyatroları, daha önce yaptığı sosyal deney ile gündeme oturmuştu.

‘MASKENİ TAK, SANATSIZ KALMA’

Daha önce yanlış maske kullanımına dikkat çekmek isteyen Kocaeli Şehir Tiyatroları ekibi, bu kez doğru maske kullanımına dikkat çekmek istedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, doğru maske kullanımına dikkat çekmek için İzmit yürüyüş yolu üzerine maske kullanımı konusunda görsel panolar yerleştirildi. ‘Maskeni tak, sanatsız kalma’ adı altında yapılan sosyal deneyin yapıldığı alanda panoların arkasına saklanan şehir tiyatrosu oyuncusu, maskesini doğru bir şekilde takan vatandaşların önüne bandoyla çıktı.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Karşısında tiyatro oyuncusu ve bandoyu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Elindeki megafon ile vatandaşlara sağlığı için maskesini doğru bir şekilde taktığı için teşekkür eden tiyatro oyuncuları, maske kullanımını doğru bir şekilde yapan vatandaşlara Şehir Tiyatrolarının 2 kişilik oyun davetiyesini ve maske hediye etti. Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı da sosyal deneyi yakından takip etti.

DOĞRU MASKE KULLANIMI

Doğru maske kullanımının önemine dikkat çeken Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı; “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları olarak doğru maske kullanımına dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Daha önce yaptığımız etkinlik maskesini yanlış takanlar üzerineydi. Maskesini yanlış takan veya hiç takmayan vatandaşların karşısına sedyeyle çıkmış, yanlış maske kullanımını sonrası oluşabilecek tehlikelere dikkat çekmek istemiştik. Bu kez doğru maske kullanımına dikkat çekmek istedik” ifadesini kullandı.

“BİZİ SALGINDAN MASKE KORUR”

Vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Sigalı; “İzmit yürüyüş yolunda yaptığımız sosyal deneyde oyuncu arkadaşımız bando ile birlikte maskesini doğru bir şekilde takan vatandaşların önüne çıktı. Onlara teşekkürlerimizi sunarak Kocaeli Şehir Tiyatrolarının davetiyesini takdim ettik. Vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler aldık. Amacımız toplumun doğru maske kullanımına özen göstermesi ve bizi salgından kurtaracak kuralın temizlik, maske ve mesafe olduğunu vatandaşlara aktarmaktı” dedi.