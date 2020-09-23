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23 Eyl 2020 - 16:09- Yaşam G: 23 Eyl 2020 - 16:16

Karnaval Butik hizmete açıldı

Karnaval Butik yaklaşık 15 senedir tekstil işindeki tecrübeleri ile İzmit Ömerağa Mahallesindeki yeni iş yerini düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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İşletmeciliğini Ender Eyüboğlu ve Ebrar Yıldırım’ın yaptığı Karnaval Butik, İzmit Ömerağa Mahallesi Şaban Sarıgülle Sokak üzerinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa İzmit Belediyesi Başkan Vekili Hakan Tanta, İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Yaşar Gardaş ve Süleyman Şen, Askerlik Daire Başkanı Nadir İmamoğlu, Gültepeliler Platformu Başkanı Sinan Çakırer, Genel İş Sendikası Başkanı Vedat Küçük, 6 Nolu Dolmuş Taksiciler Kooperatifi Başkanı Timuçin Sevilmiş, ses sanatçıları Taner Eyüboğlu ve Hikmet Korkut ile çok sayıda davetli katıldı. İş yerinin açılış kurdelesini protokol üyeleri birlikte kesti. Açılışın ardından davetliler iş yerini gezerken açılışa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. 2006 yılından bu yana İzmit Fethiye Caddesi ve Ulugazi İlkokulu karşısındaki iş yerlerinde faaliyet gösteren ve bir süre işe ara veren Karnaval Butik’te kadın tekstil ürünleri satışa sunuldu.

23 Eyl 2020 - 16:09 - Yaşam

Muhabir Nuri Akçaharman

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