Karnaval Butik hizmete açıldı

İşletmeciliğini Ender Eyüboğlu ve Ebrar Yıldırım’ın yaptığı Karnaval Butik, İzmit Ömerağa Mahallesi Şaban Sarıgülle Sokak üzerinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa İzmit Belediyesi Başkan Vekili Hakan Tanta, İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Yaşar Gardaş ve Süleyman Şen, Askerlik Daire Başkanı Nadir İmamoğlu, Gültepeliler Platformu Başkanı Sinan Çakırer, Genel İş Sendikası Başkanı Vedat Küçük, 6 Nolu Dolmuş Taksiciler Kooperatifi Başkanı Timuçin Sevilmiş, ses sanatçıları Taner Eyüboğlu ve Hikmet Korkut ile çok sayıda davetli katıldı. İş yerinin açılış kurdelesini protokol üyeleri birlikte kesti. Açılışın ardından davetliler iş yerini gezerken açılışa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. 2006 yılından bu yana İzmit Fethiye Caddesi ve Ulugazi İlkokulu karşısındaki iş yerlerinde faaliyet gösteren ve bir süre işe ara veren Karnaval Butik’te kadın tekstil ürünleri satışa sunuldu.