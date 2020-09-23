Velilere 'kaynak kitap' dayatması

Gazetemize ulaşan bir okurumuz, İzmit’te bulunan 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’nda uygulanan 'kaynak kitap' zorunluluğundan şikayet etti. İddiaya göre okul, velilerden Milli Eğitim Bakanlığı’nın ücretsiz olarak dağıttığı ders kitapları haricinde, kendi belirlediği bir kırtasiyeden fiyatı 330 lira olan kaynak kitap alma zorunluluğu getirdi.

“PARASI OLMAYAN NASIL ALACAK?”

Konuyla ilgili konuşan veli, “Devlet ücretsiz ders kitabı dağıtıyor, ancak okul 330 liralık paket halinde kaynak kitap almamızı istiyor. Kitapları da sadece Eylül Kırtasiye’den almamızı söylüyorlar. Alan var alamayan var. Ben alıyorum ama, parası olmayan nasıl alacak? Burası devlet okulu özel okul değil. Tek bir kırtasiyeye bağlıyor seni internetten almayın, eski baskı diyorlar. Her sene Eylül Kırtasiye’ye yönlendiriyorlar bıktık artık” ifadelerini kullandı.