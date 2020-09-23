Tüpraş: Bu çirkin iddialar kabul edilemez

Tüpraş bugün basında yer alan “Akaryakıtta İndirim Oyunu” haberlere ilişkin açıklama yaptı. Kurumun açıklaması şöyle: "Bugün (23 Eylül 2020 tarihli) Sabah Gazetesi’nde Dilek Güngör imzasıyla yayınlanan “Akaryakıtta İndirim Oyunu” başlıklı yazıda Tüpraş’a yöneltilen iddialar tamamen gerçek dışıdır. Pandemi gibi çok zorlu bir süreçte, olağanüstü bir özveri ve gayretle gece gündüz çalışırken, akaryakıt dağıtım şirketlerine kota uyguladığımız ve adeta keyfi fiyatlama politikaları yürüttüğümüz gibi çirkin iddialar kabul edilemez. Vurgulamak isteriz ki;

-Halka açık bir şirket olarak, üretim ve dağıtım süreçlerimiz dâhil tüm faaliyetlerimizi olması gerektiği gibi en şeffaf şekilde yürütmekteyiz. Tüm satış ve fiyatlama politikamız da yasal düzenlemeler içinde gerçekleşmektedir.

-Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre belirlenen fiyat politikaları Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) ve diğer ilgili kamu kurumları tarafından yakından takip edilmektedir. Hatta uzunca bir süredir fiyat ayarlamaları kamu kurum ve kuruluşlarının mutabakatı sonrasında gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla asılsız iddialarla okuyucuların yönlendirildiği şekilde indirimlerin yetersiz ya da geç yapılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

-Hatta yıl başından bugüne vergisiz pompa fiyatları karşılaştırıldığında Avrupa ülkelerinden çok daha hızlı ve çok daha yüksek indirimler yapılmış olup; mevcut fiyatlandırma metodolojisi rafinerimizi Avrupa rafinerilerine karşı haksız rekabete maruz bırakmaktadır."