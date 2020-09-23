“Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor”

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı. Bugün 112 bin 102 test yapılırken bin 767 yeni vaka tespit edildi.

72 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Corona nedeniyle bugün 72 kişi hayatını kaybederken, Türkiye’deki toplam hasta sayısı 308 bin 69’a, toplam vefat sayısı da 7 bin 711’e yükseldi.

Paylaşılan güncel verilere göre bin 27 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 270 bin 723’e çıktı.

Tabloda ağır hasta sayısının bin 561 olduğu ifade edilirken hastalardaki zatürre oranın ise yüzde 6.7 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ağır hasta sayımız bugün 1.561'e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım” ifadelerini kullandı.