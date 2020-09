Başkan Büyükakın; Kocaeli’nin alev savaşçıları 7/24 işbaşında  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görev yapan tüm personeli kutlayan Başkan Büyükakın, ‘’Kocaeli halkımız müsterih olsunlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, halkımızın güveni, refahı, huzuru ve mutluluğu için 7 gün 24 saat iş başında. İtfaiye Teşkilatımızın kahraman alev savaşçılarının İtfaiyecilik Haftasını kutluyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum’’ dedi.

306 YILDIR

1914 yılında Tulumbacı Ocağı’nın kurulmasıyla başlayan itfaiyecilik geleneği, 306 yıldır yangın ve her türlü afetleri önleme ve müdahale çalışmalarıyla devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı da, gece gündüz demeden 7/24 Kocaeli halkının güvenliği, huzuru ve mutluluğu için hizmet veriyor. Türkiye’de itfaiyecilik teşkilatının kurulmasının 306. yılında Kocaeli İtfaiyesi personelini özverili çalışmaları nedeniyle kutlayan Başkan Büyükakın, ‘’Kocaeli genelinde İtfaiye Dairesi Başkanlığımıza bağlı 18 itfaiye istasyonu, 91 araç ve 485 personel ile 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde hizmet veriyoruz. 2020 yılı içerisinde Bağçeşme İtfaiye Müfrezesini de hizmete alarak bölgedeki vakalara daha kısa sürede müdahale etmeye başladık’’ bilgisini verdi.

11 SAHİLDE 118 KİŞİLİK EKİP

Kentin farklı noktalarına yeni itfaiye müfrezeleri kurarak vakalara çok daha kısa sürelerde ve daha etkin şekilde müdahale etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; ‘’2020 yılının ilk 6 ayında Büyükşehir İtfaiyemiz, 1.513 yangın ve 2.295 kurtarma vakasına müdahale etti. En küçük bir yangından araçta sıkışmaya, denizdeki boğulma vakalarından ağaçta kalan bir kedi yavrusunu kurtarmaya kadar hayatın her alanında Kocaeli halkının yanında bulunan Büyükşehir İtfaiyesi, şehir yerleşimindeki vakalara ortalama 6 dakikada müdahale ederek birçok can ve mal kaybının önüne geçmiştir. Bu yaz İzmit Körfezi ve Kandıra’daki 11 sahilde 118 kişilik ekiple yapılan cankurtaranlık çalışmalarında toplam 1.822 vatandaşımız boğulmaktan kurtarılmıştır. Çok şükür Kocaeli İtfaiyemizin görev yaptığı sahillerde ve görev saatlerinde sezon kayıpsız kapatılmış ve can kaybı yaşanmamıştır.

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK

En önem verdiğimiz alanlardan birisi de Gönüllü İtfaiyecilik çalışmalarımızdır. Bu alanda 2020 yılı içerisinde 68 kişiye eğitim verdik. Kocaeli İtfaiye Teşkilatımız, bölgesinde artık bir İtfaiyecilik Okulu haline gelmiştir. KOBİTEM bünyesinde Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde devam eden eğitimlerde yurtiçi ve yurt dışından gelen binlerce itfaiyeciye detaylı eğitimler verilmiştir. İtfaiye Teşkilatımızın hizmetlerini daha modern bir ortamda devam etmesi amacıyla yeni binamızın yapım projeleri de hazırlanmaktadır.

İtfaiyecilik Haftası münasebetiyle, görevi başında hayatını kaybeden şehitlerimizi ve itfaiyeciliğe emek veren tüm geçmiş personelimizden vefat edenleri rahmetle anıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatında görev yapan çalışma arkadaşlarıma verdikleri kahramanca mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum.

Sözlerimi, asırlardır okunan İtfaiyeci Duasıyla tamamlamak istiyorum; Allah'ım tehlikeye düşmüş her canlının, özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmem için bana güç ver. Yangınla mücadelede bilgi, teknik tecrübemi artır. Sevgimi, cesaretimi, inancımı artır. Pirimiz İbrahim Peygamber'i koruduğun ilahi emrin sırrına beni de dâhil et. Kaderimde ölmek var ise çocuklarımı eşimi, yakınlarımı koru Allah'ım...’’