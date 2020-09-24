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24 Eyl 2020 - 10:25- Spor G: 24 Eyl 2020 - 10:45

O cümle sonun başlangıcı oldu!

Kocaelispor’da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel istifa mı ettiği ya da gönderildi mi?

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Ağır basan husus teknik adamın istifa ettiği yönünde. Dinçel’in söylediği öne sürülen bir cümle gergin olan iplerin tamamen kopmasına neden oldu. İddiaya göre Dinçel pazartesi günkü basın toplantısında “Biz bu gidişle Manisa’ya da yeniliriz” ifadesini kullandı.

RAMİZ SOYDAŞ’A EMANET

Kocaelispor’da önceki akşam sıcak saatler yaşandı. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile yollar ayrıldı. Takım yeni teknik adam resmileşene kadar alt yapı koordinatörü Ramiz Soydaş’a emanet edildi. Gündemdeki yer edinen konuların başında Kocaelispor ile Dinçel’in yollarının neden ayrıldığı şeklindeydi.

TAKIMI BEN YAPMADIM

Elde edilen bilgi ve iddialara ayrılık süreci şu şekilde yaşandı. Pazartesi günkü yönetim kurulu toplantısına Selahaddin Dinçel ile çağrıldı ve Dinçel’de takımın Sarıyer maçındaki, özellikle ilk yarıdaki etkisiz futbolu soruldu. Dinçel takımı kendisinin yapmadığını, yapılan transferlerde her hangi bir etkisinin olmadığını, sadece kendisine alınan oyuncuların bilgisinin verildiğini ve kendisinin de “Hayırlı olsun” demek zorunda kaldığını ifade ettiği öğrenildi.

MANİSA’YA DA YENİLİRİZ

Bunun üzerine Başkan Üzülmez’in Dinçel’e “Biz aldığımız her oyuncuyu sana sormuyor muyuz? Son aldığımız futbolcu için de bize onay vermedin mi?” ifadesini kullandı. Konuşmalar buna benzer şekilde devam ederken Dinçel’in “Böyle giderse Manisa’ya da yeniliriz” cümlesi sonun başlangıcı olarak nitelendirildi. 

24 Eyl 2020 - 10:25 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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