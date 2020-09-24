Büyükşehir’in desteklediği öğrenciler roket yarışmasına katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Üniversiteli öğrenciler Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yarışmaya devam ediyor. Öğrenciler tasarladıkları roketle TEKNOFEST 2020’de yarışma başarısı gösterdi.

TUZ GÖLÜ'NDE NEFES KESEN YARIŞMA

Tuz Gölü'nde gerçekleşen yarışlarda Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerin hazırladığı roketler ateşlenerek gökyüzüyle buluştu. ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE öncülüğünde düzenlenen roket yarışmasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik modeli olan “Kılavuz Gençlik” tarafından desteklenen KOUSPACE Roket Takımı da yaklaşık üç aydır hazırlık yapıyordu. Yarışmaya katılan öğrencilerin heyecanı ise görülmeye değerdi.

“YARIŞMAYA KATILMAKLA ÇOK İYİ BİR TECRÜBE EDİNDİK”

Büyükşehir Belediyesi ve Kılavuz Gençlik Modeli’ne kendilerine alan açtığı için teşekkür eden öğrenciler, TEKNOFEST 2020 kapsamında ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE öncülüğünde yapılan roket yarışmasına katılmakla çok iyi bir tecrübe edindiklerine dikkat çektiler. Önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı hazırlıklar yapacaklarını da aktaran öğrenciler, Kılavuz Gençlik Modeli’nin başından beri hem teknik hem de fiziksel anlamda kendilerini yalnız bırakmadığını söylediler.

516 TAKIM BAŞVURDU, 82’Sİ YARIŞTI

Bu yılki yarışmaya başvuran 516 takım arasından ön değerlendirme süreçlerini geçen 82 takım; alçak, orta ve yüksek irtifa olmak üzere üç kategoride mücadele etti. Lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan takımlardan katıldıkları alçak, orta ya da yüksek irtifa kategorilerinden birinde 4 kg ve üzeri yük taşıyan roket tasarlayıp üretmeleri ve fırlatmaya hazır hâle getirmeleri istendi.

SIRADA İNSANSIZ SUALTI ARACI VAR

Büyükşehir Belediyesinin desteklediği bir diğer ekip ise kendi tasarladıkları insansız su altı aracı ile TEKNOFEST 2020’de yarışmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Öğrenciler, yarışmadan birincilikle dönüp, Türkiye'de yerli üretimle sektör oluşumuna katkıda bulunmayı amaçlıyor. Öğrenciler tarafından tasarlanan insansız su altı aracı (İSA) uzaktan kumandayla kablolu ve kablosuz olarak 250 metre derinliğe kadar inip, kamera aracılığıyla görüntü kaydedebiliyor.