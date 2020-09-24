Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
24 Eyl 2020 - 10:28- Gündem G: 24 Eyl 2020 - 10:31

Büyükşehir’in desteklediği öğrenciler roket yarışmasına katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği üniversite öğrencileri TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali’nde hünerlerini sergilemeye başladı

mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Üniversiteli öğrenciler Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yarışmaya devam ediyor. Öğrenciler tasarladıkları roketle TEKNOFEST 2020’de yarışma başarısı gösterdi.

 TUZ GÖLÜ'NDE NEFES KESEN YARIŞMA

Tuz Gölü'nde gerçekleşen yarışlarda Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerin hazırladığı roketler ateşlenerek gökyüzüyle buluştu. ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE öncülüğünde düzenlenen roket yarışmasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik modeli olan “Kılavuz Gençlik” tarafından desteklenen KOUSPACE Roket Takımı da yaklaşık üç aydır hazırlık yapıyordu. Yarışmaya katılan öğrencilerin heyecanı ise görülmeye değerdi.

“YARIŞMAYA KATILMAKLA ÇOK İYİ BİR TECRÜBE EDİNDİK”

Büyükşehir Belediyesi ve Kılavuz Gençlik Modeli’ne kendilerine alan açtığı için teşekkür eden öğrenciler, TEKNOFEST 2020 kapsamında ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE öncülüğünde yapılan roket yarışmasına katılmakla çok iyi bir tecrübe edindiklerine dikkat çektiler. Önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı hazırlıklar yapacaklarını da aktaran öğrenciler, Kılavuz Gençlik Modeli’nin başından beri hem teknik hem de fiziksel anlamda kendilerini yalnız bırakmadığını söylediler.

516 TAKIM BAŞVURDU, 82’Sİ YARIŞTI

Bu yılki yarışmaya başvuran 516 takım arasından ön değerlendirme süreçlerini geçen 82 takım; alçak, orta ve yüksek irtifa olmak üzere üç kategoride mücadele etti. Lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan takımlardan katıldıkları alçak, orta ya da yüksek irtifa kategorilerinden birinde 4 kg ve üzeri yük taşıyan roket tasarlayıp üretmeleri ve fırlatmaya hazır hâle getirmeleri istendi.

SIRADA İNSANSIZ SUALTI ARACI VAR

Büyükşehir Belediyesinin desteklediği bir diğer ekip ise kendi tasarladıkları insansız su altı aracı ile TEKNOFEST 2020’de yarışmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Öğrenciler, yarışmadan birincilikle dönüp, Türkiye'de yerli üretimle sektör oluşumuna katkıda bulunmayı amaçlıyor. Öğrenciler tarafından tasarlanan insansız su altı aracı (İSA)  uzaktan kumandayla kablolu ve kablosuz olarak 250 metre derinliğe kadar inip, kamera aracılığıyla görüntü kaydedebiliyor.

24 Eyl 2020 - 10:28 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükşehir’in desteklediği öğrenciler roket yarışmasına katıldı mask
Büyükşehir’in desteklediği öğrenciler roket yarışmasına katıldı
Başkan Büyükakın; Kocaeli’nin alev savaşçıları 7/24 işbaşında   mask
Başkan Büyükakın; Kocaeli’nin alev savaşçıları 7/24 işbaşında  
Tüpraş: Bu çirkin iddialar kabul edilemez mask
Tüpraş: Bu çirkin iddialar kabul edilemez
Emekli albayların baba acısı mask
Emekli albayların baba acısı
“Köylerimiz için kalıcı çözümler üretiyoruz” mask
“Köylerimiz için kalıcı çözümler üretiyoruz”
Derince’de pedallar sağlık için çevrildi mask
Derince’de pedallar sağlık için çevrildi
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Büyükakın'ın evinin önünde yürek burkan görüntü! mask
Büyükakın'ın evinin önünde yürek burkan görüntü!
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak
Dedesini ekmek bıçağı ile öldürdü mask
Dedesini ekmek bıçağı ile öldürdü
“AK Parti’nin yanlışları olduğu için istifa ettim” mask
“AK Parti’nin yanlışları olduğu için istifa ettim”
Tahir Büyükakın: “Bana yazıklar olsun” mask
Tahir Büyükakın: “Bana yazıklar olsun”
Ergüney istifa etti, yerine 4 aday var mask
Ergüney istifa etti, yerine 4 aday var

GALERİ

Çay içerken defalarca bıçaklandı! mask
Çay içerken defalarca bıçaklandı!
Sağlık çalışanlarına saldırı! mask
Sağlık çalışanlarına saldırı!
Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi! mask
Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi!
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor mask
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz" mask
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz"
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını! mask
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL