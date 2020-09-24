İzmit Belediyesinde çöp kutuları kalktı atık miktarı azaldı

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık uygulamaları kapsamında belediye hizmet binası ofislerinde bulunan çöp kutuları haziran ayı başında kaldırılmıştı. Kaldırılan çöp kutularının yerine atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayacak atık toplama kutuları koridorlara yerleştirilmişti. Çöp kutularının ofislerden kaldırılmasıyla iş gücünden tasarruf edilirken, geri dönüştürülebilir atıkların uygun kutulara atılarak tekrar ekonomiye kazandırılması sağlandı.
ÇEVRE KİRLİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLDİ
Haziran ayında başlayan çalışma sonunda 3 ay gibi kısa bir sürede hizmet binasından çıkan ve atık döküm alanlarına gönderilen atık çöp miktarı %60 oranda azaltıldı. Buna paralel olarak geri dönüştürülebilir atık miktarı aynı oranda arttı ve bu atıkların geri dönüşümleri sağlanarak çevre kirliliğin önüne geçildi. Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığındaki İzmit Belediyesi personellerinin duyarlılığı da 3 aylık dönemde hizmet binasındaki atık miktarının büyük oranda azaltılmasında etkili oldu. İzmit Belediyesi ekipleri, atıkların geri dönüştürülerek çevre kirliliğinin önüne geçmek için yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.