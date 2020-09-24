Muhammed Gönülaçar siftah yaptı!

Kocaelispor’da Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’dan transfer edilen Muhammed Gönülaçar önceki gün öğleden sonra İzmit’e geldi ve imzasını attıktan sonra ilk antrenmanına çıktı. Yetenekli ön liberonun son derece moralli olduğu gözlendi. Kocaelispor’a transferinde emek sarf edenlere teşekkür etti.