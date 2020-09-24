Başkan Güney İlk Toplantısını gerçekleştirdi

Gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Güney;” Kongremizi büyük bir heyecan ile gerçekleştirdik. Yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarıma hayırlı olsun Rabbim utandırmasın. Yolumuz uzun. AK Partide hizmet etmek, samimiyet ister, içten hesapsız sevgi ister, hoşgörü ister. Hasbi olmak, niyetlerimizin iyilik, doğruluk ve güzellikler üzerine oturtulması demektir. İzmit için kaliteli bir siyaset ortamı oluşturmak bizim görevimiz. Bu duygu düşüncelerle her an sahada olacak ve her vatandaşımıza ulaşacağız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın omuzlarındaki yükü bir nebzede olsa hafifletir düşüncesiyle samimi ve gayretli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ak Parti teşkilatları enerjisi yüksek yorulmak nedir bilmeden çalışan teşkilatlardır. Yönetimimizin 3/2’sini yeniledik. Enerjimize enerji kattık, yeni yüzler ile kanımızı tazeledik. Kaybedecek vaktimiz yok. Çalışmalarımıza kaldığı yerden hız vererek devam edeceğiz. Kongre sonrası gerçekleştirdiğimiz ilk toplantımızda aldığımız ve alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum ”ifadelerini kullandı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.