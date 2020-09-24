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24 Eyl 2020 - 10:48- Gündem G: 24 Eyl 2020 - 10:54

Kapanan mağazada, kadın botlar 40 liraya düştü

İzmit Fethiye Caddesi’nde kapanma kararı alan mağazada kadın botlar 40 TL’ye kadar düştü. Birçok spor ve günlük ayakkabı çeşidi de zararına satışa sunuluyor.
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İzmit Fethiye Caddesi Feridun Özbag Sokak’ta bulunan Pabuc.Chi Ayakkabı, kapanıyor. Yaklaşık 20 yıldır hizmet veren mağaza yönetimi, faaliyet alanı değişikliğine gitme kararı aldı. Bu nedenle stoklarda bulunan yazlık ve kışlık 5 bin adet ayakkabı zararına satışa sunuldu. Fiyatlar 25 TL’den başlıyor. Ancak özellikle içinde bulunduğumuz mevsim itibariyle normal sezonda 150 TL olan kadın botları 40 TL’ye kadar inmesi dikkat çekiyor.

BÜYÜK İLGİ GÖRMEYE BAŞLADI

Mağaza yönetimi 10 Ekim’e kadar tasfiye işleminin tamamlanacağını açıkladı. Bu tarihe kadar pandemi kurallarına uygun şekilde satışların devam edeceğini ve 10 Ekim’de mağazanın kapatılacağını açıkladı. Pabuc.Chi Ayakkabı’da hakiki deri  ayakkabıların yanı sıra birçok model ve marka ürün zararına fiyatları nedeniyle şimdiden büyük ilgi görmeye başladı.

24 Eyl 2020 - 10:48 - Gündem

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