Kapanan mağazada, kadın botlar 40 liraya düştü

İzmit Fethiye Caddesi Feridun Özbag Sokak’ta bulunan Pabuc.Chi Ayakkabı, kapanıyor. Yaklaşık 20 yıldır hizmet veren mağaza yönetimi, faaliyet alanı değişikliğine gitme kararı aldı. Bu nedenle stoklarda bulunan yazlık ve kışlık 5 bin adet ayakkabı zararına satışa sunuldu. Fiyatlar 25 TL’den başlıyor. Ancak özellikle içinde bulunduğumuz mevsim itibariyle normal sezonda 150 TL olan kadın botları 40 TL’ye kadar inmesi dikkat çekiyor.
BÜYÜK İLGİ GÖRMEYE BAŞLADI
Mağaza yönetimi 10 Ekim’e kadar tasfiye işleminin tamamlanacağını açıkladı. Bu tarihe kadar pandemi kurallarına uygun şekilde satışların devam edeceğini ve 10 Ekim’de mağazanın kapatılacağını açıkladı. Pabuc.Chi Ayakkabı’da hakiki deri ayakkabıların yanı sıra birçok model ve marka ürün zararına fiyatları nedeniyle şimdiden büyük ilgi görmeye başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.