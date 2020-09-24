Manisa’da takımın başında Ramiz Soydaş olacak

Gündüz saatlerinde Ramiz Soydaş ile birlikte Kocaelispor U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Ercan Ağaçe, U-16 Takımı Teknik Sorumlusu Ali Mumcu ve Kaleci Antrenörü Rahmi Avcı covid-19 testinden geçti. Cumartesi günkü Manisa Futbol Kulübü maçında bir bu ekip kulübede olacak.