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24 Eyl 2020 - 14:32- Spor G: 24 Eyl 2020 - 14:35

Kılıçarslan’dan anlamlı paylaşım

Kocaelispor’un eski futbolcularından Levent Kılıçarslan, bir mesaj yayınlayarak Gökdeniz Bayrakdar’ı kutladı.

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Kılıçarslan mesajinda “Geçen sezon, hamle oyuncusu olarak yedek bıraktığımız bu gencimiz, size ders olmuştur inşallah. Çareyi hep dışarıda arama yanlışından vazgeçin... Çare İzmit’in çocuklarında” dedi.

24 Eyl 2020 - 14:32 - Spor

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