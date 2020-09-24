Çintimar’ın makamı boş kalmıyor

Makamı bir an olsun boş kalmayan Çintimar’ı, Kocaelili eski dostları da sık sık ziyaret ediyor. Son olarak Adana Demirspor Kulüp Başkan Vekili ve Yöneticileri, İl Müdürü’nü ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu.