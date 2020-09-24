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24 Eyl 2020 - 14:38- Spor G: 24 Eyl 2020 - 14:39

Amatörlerle ilgili karar ekim ayında alınacak  

Amatör Futbol müsabakalarının oynatılmasıyla ilgili TFF Yönetim Kurulu’ndan açıklama geldi. Açıklamada ekim ayında konunun tekrardan masaya yatırıldığı belirtildi
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TASKF Başkanı Ali Düşmez imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Corona Virüs (covid-19) Pandemi nedeniyle 13 Mart tarihinden itibaren başta devletimiz olmak üzere Bilim ve Sağlık kurullarımızın önerileri doğrultusunda tüm ligler iptal edilmiş olup, sonrasında profesyonel liglerin belirlenmiş kurallar çerçevesinde seyircisiz olarak oynatılmasına yine devletimiz ve ilgili kurulların önerileri doğrultusunda müsaade edilmiştir.

 

OLUMSUZLUKLAR YAŞANABİLİR

Gelinen noktada ülke genelinde pandeminin yükseliş göstermesinden dolayı devletimizin yetkili organlarının kararları neticesinde tedbirler arttırılmış ve yeni önlemler alınması hususunda milletimiz bilgilendirilmiştir. Ayrıca yeni risk oluşturacak tüm etkinliklerin düzenlenmemesi tavsiyesinde bulunulmuştur. TFF Sağlık Kurulu ve ona bağlı oluşturulan Pandemi Danışma Kurulu ile yapılan istişareler neticesinde; mevcut durumda özellikle amatör lig karşılaşmalarının ve yaş grubu karşılaşmalarının yeterli sağlık tedbirleri alınamayacağı, PCR testlerinin gerçekleşmesinde olumsuzluklar yaşanabileceği ve insan sağlığı ile ilgili ciddi riskler oluşabileceği görüşü oluşmuştur.

 

YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

TFF yönetimi olarak söz konusu amatör maçların oynanması ile ilgili  1 ay sonra (Ekim ayı sonunda) tekrar değerlendirme yapılmasına bu süre içerisinde pandemi sürecinin takip edilerek ilgili kurumlar ile sürekli görüş alışverişinde bulunulmasına ve oluşacak yeni şartlara göre program ve statülerin açıklanmasına karar verilmiştir” Bu karar doğrultusunda amatör futbol müsabakaları Ekim ayı sonuna kadar oynatılmayacak olup, Covid-19’un seyri dikkate alınarak Ekim ayı sonunda yeniden değerlendirilecektir. - Bilgilerinize sunarım -

24 Eyl 2020 - 14:38 - Spor

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