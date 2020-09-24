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24 Eyl 2020 - 14:39- Spor G: 24 Eyl 2020 - 14:47

Körfez Tesisleri’nde yoğun çalışma

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Alpaslan Türkeş Spor Kompleksi’nde incelemelerde bulundu. Yenileme çalışmalarının yapılacağı kompleksi inceleyen başkan Söğüt, “Spor kültürünü ilçe geneline yaymak adına tesisleşmede de bu hedefe uygun adımlar atacağız” dedi
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Alpaslan Türkeş Spor Kompleksi’nde incelemelerde bulundu. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte ilk olarak Kocaelispor’a tahsis edilen Brunga Tesisleri yanındaki açık ve kapalı saha ile seyirci tribünlerinde yapılacak olan çalışmalarla ilgili yerinde görerek yapılacak çalışmalarla ilgili olarak talimatlar verdi.

BİNLERCE ÇOCUĞA EĞİTİM VERİLECEK

Körfez’de tesisleşme adına hedefe uygun adımlar atacaklarını belirten başkan Şener Söğüt, “Mevcut spor tesislerimizi modernize ederek ‘geleceğimiz’ dediğimiz çocuklarımız için kullanıma daha uygun hale getirirken, yeni tesisleri de ilçemize kazandıracağız. Spor akademilerimizde binlerce öğrencimize spor kültürünü aşılıyoruz. 15 farklı branşta yaptığımız eğitimler için ilçemize yeni spor tesisleri kazandırmak adına da çalışma yapıyoruz.

BU ŞEHRİN MAYASINDA VAR

Bu şehrin mayasında olan spor kültürü var. Şehrimizde spor alanlarını arttırmak, gençlerimizin spora teşvik edilmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Güney Mahallesi’ndeki spor salonunu hayata geçireceğiz. Bunun dışında ilçemiz genelinde spor tesislerini de tek tek hayata geçireceğiz. Projelerimizin altlığını hazırladık, gerekli adımları atarak hayata geçireceğiz” dedi.

24 Eyl 2020 - 14:39 - Spor

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