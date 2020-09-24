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24 Eyl 2020 - 14:41- Spor G: 24 Eyl 2020 - 14:43

Erciyes bitiyor, Kasım ayında Kartepe var

 Uluslararası Dağ Bisikleti heyecanı sürüyor Kayseri’de sürüyor. Sırada Kartepe etabı var. Kocaeli Brisalı Abdülkadir Kelleci şampiyon olurken, Semra Yetiş ise üçüncü sırayı aldı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti müsabakalarının Velo Erciyes MTB ve Downhill etabı koşuldu. Bisikletçiler 4 gün boyunca Erciyes Dağı’ndaki zorlu arazi koşullarında toplamda 129 kilometre pedal çevirdi. Türkiye’nin ilk ve tek down-hill parkurlarında nefes kesen görüntüler ortaya çıktı. Kocaelili bisikletçilerin de boy gösterdiği şampiyona, sonrası gözler Kartepe’ye çevrildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, Velo Erciyes tarafından organize edilen Uluslararası Bisiklet Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ve ORAN Kalkınma Ajansı, Develi Belediyesi, Spor A.Ş, Kayseri Ulaşım A.Ş, İl Sağlık Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle gerçekleşen Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışlarının 4 günlük Velo Erciyes MTB ve Downhill etabına yurt içi ve yurt dışından 40 sporcu katıldı.

ABDÜLKADİR ŞAMPİYON… SEMRA ÜÇÜNCÜ…

Dağ bisikleti yarışlarında Cross Country Maraton-XCM, Cross Country Olimpik-XCO, Cross Country Time-XCT ve Cross Country Point-XCP olmak üzere 4 kategoride yapıldı. Sporcular inişli, çıkışlı arazi şartlarında yarış boyunca toplamda 129 kilometre mesafe kat ederek kıyasıya ter döktü. Velo Erciyes MTB yarışlarının genel klasmanında birinciliği Brisaspor Bisiklet Takımı’ndan Abdulkadir Kelleci alırken ikinciliği Ukrayna Bisiklet Milli Takımı’ndan Hennadii Moiseiev, üçüncülüğü ise yine aynı takımdan Tom Reho elde etti. Kadınlarda ise Ukrayna Bisiklet Milli Takımından Iryna Slobodyan birinci olurken, aynı takımdan Maria Sherstiuk ikinci, Brisaspor Bisiklet Takımı’ndan Semra Yetiş ise üçün oldu.

DOWN-HILL DE VARDI…

Erciyes Dağı’nın 2 bin.200 metresinde kurulan Türkiye’nin ilk ve tek downhill parkurlarının bulunduğu Erciyes Bike Park’ta Downhill Erciyes Kupası da düzenlendi. UCI C2 kategorisinde gerçekleşen yarışlar Erciyes Bike Park içerisinde bulunan 1.760 metre uzunluğunda ve rampaların, taş merdivenlerin, sert dönüşlerin, tonluk kayaların bulunduğu özel hazırlanmış parkurda gerçekleşti. Adrenalin tutkunu bisikletçiler zorlu arazi şartlarına direnç göstererek pedal bastı. Erciyes Downhill Kupası'nda Emirhan Eroğlu birinci, Yavuz Aksoy ikinci, Adilhan Şanlı üçüncü oldu. Velo Erciyes MTB Yarışları ve Erciyes Downhil Kupası’nda dereceye girenlere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Yarış programı şöyle:

23 Eylül 2020     Dağ Bisikleti        Central Anatolia MTB Cup

24 Eylül 2020     Dağ Bisikleti        Kayseri MTB Cup

1 Ekim 2020        Dağ Bisikleti        Zafer Bayramı Victory Day MTB Cup

2 Ekim 2020        Dağ Bisikleti        Mirada Del Lago Hotel MTB Cup

3 Ekim 2020        Dağ Bisikleti        Mt Argeus 2.200 mt MTB Cup

4 Ekim 2020        Dağ Bisikleti        Best High Altitude MTB Cup

8-11 Ekim 2020 Dağ Bisikleti        Marmonti Erciyes - 4 Gün /4 Yarış

Ekim sonu           Kartepe etabı

24 Eyl 2020 - 14:41 - Spor

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