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24 Eyl 2020 - 14:43- Spor G: 24 Eyl 2020 - 14:45

S.Lig'de 3. hafta: K.Gümrük-Başakşehir

Süper Lig'de haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, bugün Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de k...
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Süper Lig'de haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, bugün Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 3. hafta, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Türk Telekom Stadı'nda 27 Eylül Pazar günü oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. 3. hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN:

20.00 Fatih K.Gümrük-M.Başakşehir (Olimpiyat)

26 EYLÜL CUMARTESİ:

13.30 Hes Kablo Kayseri-B.Erzurum (Kadir Has)

16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Atatürk)

16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Y.Malatya (Medical Park)

27 EYLÜL PAZAR:

13.30 Çaykur Rizespor-A.Alanya (Çaykur Didi)

16.00 İ.Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir)

16.00 D.G. Sivas-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

28 EYLÜL PAZARTESİ:

20.00 TAV Antalya-Yukatel Denizli (Antalya)

24 Eyl 2020 - 14:43 - Spor

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