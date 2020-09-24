S.Lig'de 3. hafta: K.Gümrük-Başakşehir

Süper Lig'de haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, bugün Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 3. hafta, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Türk Telekom Stadı'nda 27 Eylül Pazar günü oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. 3. hafta maçlarının programı şöyle:
YARIN:
20.00 Fatih K.Gümrük-M.Başakşehir (Olimpiyat)
26 EYLÜL CUMARTESİ:
13.30 Hes Kablo Kayseri-B.Erzurum (Kadir Has)
16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Atatürk)
16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Y.Malatya (Medical Park)
27 EYLÜL PAZAR:
13.30 Çaykur Rizespor-A.Alanya (Çaykur Didi)
16.00 İ.Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir)
16.00 D.G. Sivas-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
28 EYLÜL PAZARTESİ:
20.00 TAV Antalya-Yukatel Denizli (Antalya)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.