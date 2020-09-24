Misli.com’da 2.hafta Trabzon’da açılıyor

Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanacak maçta 15.00’de, şampiyonluğun en güçlü adaylarından Hekimoğlu Trabzonspor ile Amed Sportif Faaliyetler takımı karşı karşıya gelecek. Diğer tüm maçlar yarın oynanacak. Sezonun erken finallerinden biri olarak anılan Manisa FK-Kocaelispor maçı Manisa’da oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak. Bu maçı Özgür Reha Alıcı yönetecek.