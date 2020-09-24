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24 Eyl 2020 - 14:53- Gündem G: 24 Eyl 2020 - 14:58

Köşe yazarımız Mustafa Küpçü’nün acı günü

Gazetemizin köşe yazarlarından Mustafa Küpçü’nün İzmit Hacıhızır Mahallesi’nde ikamet eden ve İzmit’in sevilen esnaflarından olan kuzeni Nejat Küpçü, yaklaşık 1 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetti
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İzmit Hacıhızır Mahallesi sakinlerinden, merhum Nevin-Özdemir Küpçü çiftinin oğlu, Nesrin Küpçü'nün eşi, Tunca Küpçü'nün babası, gazetemizin köşe yazarlarından Mustafa Küpçü'nün kuzeni, yıllarca elektronik eşya tamiri ile uğraşan esnaf Nejat Küpçü (62) hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü kansere yenik düşen Nejat Küpçü’nün cenazesi yarın Cuma namazını müteakiben Fevziye Camii’nden kaldırılıp toprağa verilecek.

Kocaeli Gazetesi ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

24 Eyl 2020 - 14:53 - Gündem

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