Köşe yazarımız Mustafa Küpçü’nün acı günü

İzmit Hacıhızır Mahallesi sakinlerinden, merhum Nevin-Özdemir Küpçü çiftinin oğlu, Nesrin Küpçü'nün eşi, Tunca Küpçü'nün babası, gazetemizin köşe yazarlarından Mustafa Küpçü'nün kuzeni, yıllarca elektronik eşya tamiri ile uğraşan esnaf Nejat Küpçü (62) hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü kansere yenik düşen Nejat Küpçü’nün cenazesi yarın Cuma namazını müteakiben Fevziye Camii’nden kaldırılıp toprağa verilecek.
Kocaeli Gazetesi ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.