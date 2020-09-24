24 Eyl 2020 - 14:53- Gündem

Köşe yazarımız Mustafa Küpçü’nün acı günü

Gazetemizin köşe yazarlarından Mustafa Küpçü’nün İzmit Hacıhızır Mahallesi’nde ikamet eden ve İzmit’in sevilen esnaflarından olan kuzeni Nejat Küpçü, yaklaşık 1 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetti