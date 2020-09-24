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24 Eyl 2020 - 14:58- Eğitim G: 24 Eyl 2020 - 14:59

20 bin 522 öğrenciye 3 milyonluk kırtasiye yardımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 20 bin 522 öğrenciye 3 milyon 78 bin 300 TL’lik kırtasiye yardımında bulundu.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal devlet anlayışıyla vatandaşların hayatlarını kolaylaştırarak, ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu doğrultuda okullar açılmadan önce aktif sosyal yardım alan ailelere eğitim gören çocukları için kırtasiye desteği sağlanıyor. Bu kapsamda sosyal yardım alan ailelere toplam 3 milyon 78 bin 300 TL’lik nakdi yardım sağlandı.

KIRTASİYE YARDIMI

Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma anlayışı ile vatandaşlara ayni, nakdi, gıda, süt kartı, giyim, eğitim, sağlık, evde bakım, afet ve diğer başlıklarda desteğine devam ediyor. Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların açılmasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi kırtasiye yardımını pandemi sürecinde de devam ettirdi.

3 MİLYON 78 BİN 300 TL’LİK NAKDİ YARDIM

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci bilgi sisteminden faydalanıldı. Sistemde aktif sosyal yardım alan 8 bin 928 evdeki, 20 bin 522 öğrenciye kırtasiye yardımı sağlandı. Toplamda 3 milyon 78 bin 300 TL’lik nakdi yardım verildi.

ÖĞRENCİ BELGELERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl pandemi nedeniyle öğrencilerden öğrenim belgesi istemedi. Aktif sosyal yardım alan öğrencilerin Covid-19 salgını sebebiyle oluşabilecek bulaşma riskini ortadan kaldırmak için öğrenim belgeleri Büyükşehir Belediyesince sistemden otomatik olarak alındı.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

İhtiyaç sahibi aileler, sağlanan kırtasiye desteği ile bir nebze de olsun okul öncesi rahat bir nefes aldı. Vatandaşlar sağlanan yardımdan dolayı Büyükşehir Belediyesi yetkililerine memnuniyetlerini ifade etti.

24 Eyl 2020 - 14:58 - Eğitim

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