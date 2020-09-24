Öğretmenini öldüren öğrenciye müebbet istendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2019 yılı Nisan ayında Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmettin Kuyucu’yu odasında bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki F.Ç.’ın yardılandığı davada mütalaa açıklandı. Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın durulmasına cinayet zanlısı F.Ç, SEGBİS sistemiyle katıldı. Taraf avukatları, öldürülen öğretmenin yakınları katıldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Davada söz alan şehit öğretmenin avukatları, F.Ç.’nin tasarlayarak öldürme suçunun sabit olduğunu ifade ederek en üst limitten cezalandırılmasını talep etti. Avukatların konuşmasının ardından dava ile ilgili mütalaasını açıklayan mahkeme heyeti, F.Ç.’nin “Kasten, tasarlayarak adam öldürme” suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

ÖĞRETMENİNİ ÖLDÜRÜP "KAFAMA SIKIN" DEDİ

Mütalaada, F.Ç.’nin öğretmene 6 ayrı bıçak darbesi vurduğu, darbelerden 3’ünün ayrı ayrı öldürücü olduğunun belirtildi. Mütalaada ayrıca F.Ç.’nin öğretmeni bıçakladıktan sonra odaya giren müdür yardımcılarına “Yaklaşmayın, siz beni öldürürsünüz, yaşatmazsınız. Kafama sıkın” dediği belirtildi.