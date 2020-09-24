Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
24 Eyl 2020 - 17:04- Asayiş G: 24 Eyl 2020 - 17:09

Öğretmenini öldüren öğrenciye müebbet istendi

Gebze'de okulda müdür başyardımcısı Necmettin Kuyucu’yu bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi F.Ç.’nin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan mahkeme heyeti, cinayet zanlısı hakkında müebbet hapis cezası talep etti.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2019 yılı Nisan ayında Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmettin Kuyucu’yu odasında bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki F.Ç.’ın yardılandığı davada mütalaa açıklandı. Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın durulmasına cinayet zanlısı F.Ç, SEGBİS sistemiyle katıldı. Taraf avukatları, öldürülen öğretmenin yakınları katıldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Davada söz alan şehit öğretmenin avukatları, F.Ç.’nin tasarlayarak öldürme suçunun sabit olduğunu ifade ederek en üst limitten cezalandırılmasını talep etti. Avukatların konuşmasının ardından dava ile ilgili mütalaasını açıklayan mahkeme heyeti, F.Ç.’nin “Kasten, tasarlayarak adam öldürme” suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

ÖĞRETMENİNİ ÖLDÜRÜP "KAFAMA SIKIN" DEDİ

Mütalaada, F.Ç.’nin öğretmene 6 ayrı bıçak darbesi vurduğu, darbelerden 3’ünün ayrı ayrı öldürücü olduğunun belirtildi. Mütalaada ayrıca F.Ç.’nin öğretmeni bıçakladıktan sonra odaya giren müdür yardımcılarına “Yaklaşmayın, siz beni öldürürsünüz, yaşatmazsınız. Kafama sıkın” dediği belirtildi.

24 Eyl 2020 - 17:04 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Öğretmenini öldüren öğrenciye müebbet istendi mask
Öğretmenini öldüren öğrenciye müebbet istendi
Gemi mühendisi banyoda intihar etti mask
Gemi mühendisi banyoda intihar etti
18 yaşındaki genç kayalıklardan atlayarak intihar etti! mask
18 yaşındaki genç kayalıklardan atlayarak intihar etti!
Kural ihlali yapan 15 iş yerine para cezası mask
Kural ihlali yapan 15 iş yerine para cezası
Kaçak telefon operasyonu: 3 gözaltı  mask
Kaçak telefon operasyonu: 3 gözaltı 
Alkollü sürücünün çarptığı yaya yaralandı mask
Alkollü sürücünün çarptığı yaya yaralandı
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Büyükakın'ın evinin önünde yürek burkan görüntü! mask
Büyükakın'ın evinin önünde yürek burkan görüntü!
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak
Dedesini ekmek bıçağı ile öldürdü mask
Dedesini ekmek bıçağı ile öldürdü
Ergüney istifa etti, yerine 4 aday var mask
Ergüney istifa etti, yerine 4 aday var
Tahir Büyükakın: “Bana yazıklar olsun” mask
Tahir Büyükakın: “Bana yazıklar olsun”
“AK Parti’nin yanlışları olduğu için istifa ettim” mask
“AK Parti’nin yanlışları olduğu için istifa ettim”

GALERİ

Çay içerken defalarca bıçaklandı! mask
Çay içerken defalarca bıçaklandı!
Sağlık çalışanlarına saldırı! mask
Sağlık çalışanlarına saldırı!
Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi! mask
Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi!
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor mask
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz" mask
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz"
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını! mask
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL