Öğretmenini öldüren öğrenciye müebbet istendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2019 yılı Nisan ayında Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmettin Kuyucu’yu odasında bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki F.Ç.’ın yardılandığı davada mütalaa açıklandı. Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın durulmasına cinayet zanlısı F.Ç, SEGBİS sistemiyle katıldı. Taraf avukatları, öldürülen öğretmenin yakınları katıldı.
MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ
Davada söz alan şehit öğretmenin avukatları, F.Ç.’nin tasarlayarak öldürme suçunun sabit olduğunu ifade ederek en üst limitten cezalandırılmasını talep etti. Avukatların konuşmasının ardından dava ile ilgili mütalaasını açıklayan mahkeme heyeti, F.Ç.’nin “Kasten, tasarlayarak adam öldürme” suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.
ÖĞRETMENİNİ ÖLDÜRÜP "KAFAMA SIKIN" DEDİ
Mütalaada, F.Ç.’nin öğretmene 6 ayrı bıçak darbesi vurduğu, darbelerden 3’ünün ayrı ayrı öldürücü olduğunun belirtildi. Mütalaada ayrıca F.Ç.’nin öğretmeni bıçakladıktan sonra odaya giren müdür yardımcılarına “Yaklaşmayın, siz beni öldürürsünüz, yaşatmazsınız. Kafama sıkın” dediği belirtildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.