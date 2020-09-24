Alınan bilgiye göre İzmit Çağırgan Mahallesinde bulunan fındık bahçesinde temizlik yapan İbrahim Çakır (71) tutuşan kuru otları ve çalıları kendi imkanları ile söndürmek isterken yangının büyümesi ile birlikte alevlerin arasında kaldı. Kısa sürede büyüyen yangında İbrahim Çakır alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. Bir süre sonra alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangı, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde İbrahim Çakır’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim Çakır’ın cenazesi, olay yerinde jandarma ekiplerince tamamlan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Yaşlı adam fındık bahçesinde yanarak can verdi
İzmit Çağırgan Mahallesinde bulunan fındık bahçesinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan 71 yaşındaki İbrahim Çakır olay yerinde yaşamını yitirdi.
24 Eyl 2020 - 17:11 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.