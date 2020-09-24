Yaşlı adam fındık bahçesinde yanarak can verdi

Alınan bilgiye göre İzmit Çağırgan Mahallesinde bulunan fındık bahçesinde temizlik yapan İbrahim Çakır (71) tutuşan kuru otları ve çalıları kendi imkanları ile söndürmek isterken yangının büyümesi ile birlikte alevlerin arasında kaldı. Kısa sürede büyüyen yangında İbrahim Çakır alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. Bir süre sonra alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangı, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde İbrahim Çakır’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim Çakır’ın cenazesi, olay yerinde jandarma ekiplerince tamamlan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.