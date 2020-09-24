Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
24 Eyl 2020 - 17:11- Asayiş G: 24 Eyl 2020 - 17:14

Yaşlı adam fındık bahçesinde yanarak can verdi

İzmit Çağırgan Mahallesinde bulunan fındık bahçesinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan 71 yaşındaki İbrahim Çakır olay yerinde yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Alınan bilgiye göre İzmit Çağırgan Mahallesinde bulunan fındık bahçesinde temizlik yapan İbrahim Çakır (71) tutuşan kuru otları ve çalıları kendi imkanları ile söndürmek isterken yangının büyümesi ile birlikte alevlerin arasında kaldı. Kısa sürede büyüyen yangında İbrahim Çakır alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. Bir süre sonra alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangı, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde İbrahim Çakır’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim Çakır’ın cenazesi, olay yerinde jandarma ekiplerince tamamlan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

24 Eyl 2020 - 17:11 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kural ihlali yapan 15 iş yerine para cezası mask
Kural ihlali yapan 15 iş yerine para cezası
Kaçak telefon operasyonu: 3 gözaltı  mask
Kaçak telefon operasyonu: 3 gözaltı 
Kural ihlali yapan 300 kişiye ve 5 iş yerine para cezası mask
Kural ihlali yapan 300 kişiye ve 5 iş yerine para cezası
Kiraladığı villada Hint keneviri yetiştirirken yakalandı mask
Kiraladığı villada Hint keneviri yetiştirirken yakalandı
Ormanlık alana 371 kök kenevir eken 2 şahıs gözaltına alındı mask
Ormanlık alana 371 kök kenevir eken 2 şahıs gözaltına alındı
Tırnakçı kadınlar kasiyeri böyle dolandırdı! mask
Tırnakçı kadınlar kasiyeri böyle dolandırdı!
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Büyükakın'ın evinin önünde yürek burkan görüntü! mask
Büyükakın'ın evinin önünde yürek burkan görüntü!
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak
Dedesini ekmek bıçağı ile öldürdü mask
Dedesini ekmek bıçağı ile öldürdü
Ergüney istifa etti, yerine 4 aday var mask
Ergüney istifa etti, yerine 4 aday var
Tahir Büyükakın: “Bana yazıklar olsun” mask
Tahir Büyükakın: “Bana yazıklar olsun”
“AK Parti’nin yanlışları olduğu için istifa ettim” mask
“AK Parti’nin yanlışları olduğu için istifa ettim”

GALERİ

Çay içerken defalarca bıçaklandı! mask
Çay içerken defalarca bıçaklandı!
Sağlık çalışanlarına saldırı! mask
Sağlık çalışanlarına saldırı!
Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi! mask
Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra öğrendi!
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor mask
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz" mask
"Vatandaşlarımızı birbirleriyle, dünya ile buluşturuyoruz"
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını! mask
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL