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24 Eyl 2020 - 21:39- Asayiş G: 24 Eyl 2020 - 21:43

Kocaeli’de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çayırova'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında Çayırova Akse Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Aksoy Caddesinde seyir halinde olan M.E.D. yönetimindeki 26DK 851 plakalı Hyundai marka otomobil, 481 Sokak kesişimindeki kavşakta Y.E.D. idaresindeki 34 HA 7322 plakalı Renault marka otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrularak kaldırıma çıktıktan sonra yön tabelasına çarparak durabilen 34 HA 7322 plakalı araçta bulunan sürücü ve yanında bulunan 3 kişi araç içinde sıkışarak yaralandı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ambulansa alınarak çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

24 Eyl 2020 - 21:39 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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