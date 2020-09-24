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24 Eyl 2020 - 21:57- Asayiş G: 24 Eyl 2020 - 22:16

13 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Yedek lastik çalarken yakalandı

Gebze’de park halindeki araçlardan stepne çaldıkları öne sürülen 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Gebze'de 18 Eylül 2020 günü meydana gelen olayda park halindeki bazı otomobillerden stepne hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen kişilerin kimliklerini tespit etti. Olaya karıştıkları belirlenen 6 ayrı suç kaydı bulunan S.Y. ile 14 ayrı suçtan kaydı bulunan ve ayrıca yaralama ve hırsızlık suçundan 13 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası ile aranan A.L. isimli 3 kişi İstanbul’da düzenledikleri operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 Eyl 2020 - 21:57 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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