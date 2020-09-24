Telefon dolandırıcısı polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Gölcük ilçesinde ikamet eden bir vatandaş, 22 Eylül 2020 günü telefon ile aranarak adının karıştığı terör örgütüne yönelik olarak yapılan operasyona karıştığını, bu işten sıyrılması için kendisine söylediklerini harfiyen yapması gerektiği yalanı ile kandırıldı. Paniğe kapılan vatandaş kendisine her verilen talimatları yerine getirerek hesabında bulunan parayı, telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin verildiği hesaba yatırdı. Paranın operasyon sonrasında hemen kendisine geri verileceği söylenen şahıs, şahısları tekrar arayıp ulaşamayınca dolandırıldığını anladı ve polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, paranın yatırıldığı hesabın izini sürerek hesap sahibi olan M.M. Y. isimli şahsı İstanbul’da gözaltına aldı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen ve işlemleri tamamlanan şüpheli M.M.Y. nitelikli dolandırıcılık iddiası ile sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.