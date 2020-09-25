“Aşı konusunda büyük sıkıntı yaşayacağız”

Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı, grip ve zatürre aşılarıyla ilgili önemi açıklamalarda bulundu. Oda binasında yapılan açıklamada, grip ve zatürre aşılarının üretiminin geciktiği ve sınırlı sayıda üretilmesinden dolayı aşılarla ilgili ileriki günlerde sıkıntı yaşanacağını dile getirdi. Ülkede 25 milyon kişinin aşıya ihtiyacı olduğunu fakat 1 buçuk milyon aşının geleceğini belirten Arpacı, dünyada da grip aşılarına olan talebin patlama noktasında olduğunu ifade etti. Arpacı, önümüzdeki zaman zarfında ciddi derecede büyük sıkıntılar yaşanacağını dile getirirken, ayrıca maske üretiminde bir sıkıntı olmadığını belirtti.

GRİP VİRÜSÜ DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR

Arpacı,“Aşı, hastalıklara karşı bağışıklık sağlama amacı ile insan veya hayvan vücuduna verilen, virüs yada bakterilerin hastalık yapma özelliklerinden arındırılarak geliştirilen biyolojik ürünlerdir. Vücutta savunma mekanizmasını uyararak, hastalık etkenini tanıyan ve bu etkenle karşılaşıldığında onu yok eden koruyucu maddelerimiz olan antikorların oluşmasını sağlarlar. Hastalıklara karşı korunma ve toplumda salgınların önlenmesinde çok önemli yer teşkil eden aşılamayla bugüne kadar çocuk felci, su çiçeği, ve kızamık gibi birçok hastalığın azalması yada dünyada görülmemesi sağlanmıştır. Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle her yıl aşı içeriği bu gelişmeleri yakından takip eden Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri dikkate alınarak hazırlanır” dedi.

ZATÜRRE ENFEKSİYONU ÖLÜMLERİ ARTTIRMAKTADIR

Grip aşısının içeriği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmekte olduğunu belirten Arpacı, “Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Zatürre aşılarının da üretimi bir önceki yıla oranla sınırlı sayıda olmaktadır. Grip ileri yaşta ve kronik rahatsızlığı olan kişilerde zatürreye çevirebilmekte ve ölümlere neden olabilmektedir. Ayrıca belirtmek isteriz ki Covid-19 pandemisi öncesinde de riskli gruplarda görülen zatürre enfeksiyonu hastaneye yatış sürelerini ve ölümleri arttırmaktadır” dedi.

RİSK GRUBUNDAKİ KİŞİLERİN MUTLAKA AŞILARI OLMASI GEREKMEKTEDİR

Arpacı, “Bu nedenle gerek can kayıplarını önlemek gerekse hastanede yatış süresini azaltmak için grip ve zatürre aşılarının risk grubunda olan kişilere yapılmasını tavsiye ediyorduk ve etmeye devam ediyoruz. Covid-19 a eşlik edecek zatürre ve grip rahatsızlıklarını yaşamamak için risk grubundaki kişilerin mutlaka aşıları olması gerekmektedir. Grip aşısının üretimindeki gecikme nedeniyle aşılar geçen yıl ekim ayında gelmiş olup bu sene de ekim ayının ortalarında gelmesi planlanmaktadır. Gelecek sayının belirlenmesinde önceki senelerde ülkemizde uygulanan aşı rakamları baz alınmaktadır. Zatürre aşısının bir çeşidi 2011 yılında çocuklarda aşılama takvimine girmiştir ve bu süreçte de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilere Aile Sağlığı merkezlerinde yapılmaktadır” dedi.

BÜYÜK SIKINTILARA NEDEN OLABİLECEĞİ AŞİKARDIR

Sözlerini sürdüren Arpacı, “Ülkemizde 65 yaş üstü nüfus sayımız 7 buçuk milyon, sağlık çalışanı sayımız 1.1 milyon, 0-18 yaş nüfus 22.8 milyon kişidir. Astım, KOAH, kalp yetmezliği, diyabet ve diğer kalp hastalıkları gibi kronik hastalığı olan sayımız 2016 verilerine göre yaklaşık 20 milyon kişidir. Bu sayılar ışığında grip aşısı ve zatürre aşısı ihtiyacımız yaklaşık 25 milyon civarındadır. Firmaların vermiş oldukları bilgilere göre ise bu yıl yaklaşık 1,5 milyon doz grip aşısı getirilecek olup büyük bir kısmı Sağlık Bakanlığımıza tedarik edilecektir.Bu sene pandemi nedeniyle talep artmış olsa da gelecek miktar grip aşısının ihtiyacı karşılanmayacağı ve büyük sıkıntılara neden olabileceği aşikardır” dedi.

KURALLARINA UYMALI UYMAYANLARI UYARMALIYIZ

Son olarak Arpacı, “Halkımızın ve hastalarımızın bilmesini isteriz ki bu durumda yaşanılacak olası sıkıntıların sorumlusu eczacı ve eczaneler değildir. Bu koşullar altında Grip aşılarının öncelik tanınacağı hastalar için Bakanlığımızca bir skorlama oluşturulmalı ve bu skorlama neticesinde reçete karşılığında eczanelerden temin edilmeli yada bu sene için aşılama merkezlerinden yapılması sağlanmalıdır. Covid 19 ile mücadele de bireysel olarak her birimize görev düşmekte olup tedbirlere riayet etmeli Maske-Mesafe-Temizlik kurallarına uymalı uymayanları uyarmalıyız. Bu salgını hep birlikte yeneceğiz” şeklinde konuştu.