Daha temiz ve yaşanabilir Dilovası için çalışmalarını sürdüren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede ilk asansörlü yeraltı çöp konteyneri uygulamasını hayata geçirdi. Kent merkezinde başlatılan uygulamanın ilerleyen günlerde daha da yayılacağını belirten Başkan Şayir, “Çöp konteynerlerinin yer altına alınmasıyla, kötü kokunun tamamen ortadan kalkacak ve daha temiz bir görüntü ortaya çıkacak. Projeyle amacımız özellikle kent merkezi ve okul çevrelerindeki hijyen şartlarının düzeltilmesi, kötü koku ve görüntünün ortadan kaldırılması, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi ile güvenli çöp toplama sistemi oluşturmak” dedi.
Bir kumanda ile tek elden komuta edilebilen ve özel yıkama aracı ile iç yıkamaları yapılacak olan konteynerler ile hem tasarruf sağlanırken hem de hijyen sorun ortadan kaldırılacak.
Dilovası’nda yeraltı konteyner uygulaması başlatıldı
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kent merkezinde ki çöp konteynerlerinin yer altına alınacağını açıkladı.
Daha temiz ve yaşanabilir Dilovası için çalışmalarını sürdüren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede ilk asansörlü yeraltı çöp konteyneri uygulamasını hayata geçirdi. Kent merkezinde başlatılan uygulamanın ilerleyen günlerde daha da yayılacağını belirten Başkan Şayir, “Çöp konteynerlerinin yer altına alınmasıyla, kötü kokunun tamamen ortadan kalkacak ve daha temiz bir görüntü ortaya çıkacak. Projeyle amacımız özellikle kent merkezi ve okul çevrelerindeki hijyen şartlarının düzeltilmesi, kötü koku ve görüntünün ortadan kaldırılması, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi ile güvenli çöp toplama sistemi oluşturmak” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.