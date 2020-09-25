Ağaçtan düştü demir bariyerlere saplandı

Alınan bilgiye göre Kartepe Köseköy Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydemir Sokak adresinde bulunan incir ağacına çıkan Selda Temel (55) bir anda dengesini kaybederek ağacın altındaki demir bariyerlerin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir bariyerlere saplanan Selda Temel, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile demir bariyerlerin kesilmesi sonucu bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sırtındaki demir parçalarla birlikte ambulansa alınan Temel, Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Temel’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.