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25 Eyl 2020 - 14:05- Asayiş G: 25 Eyl 2020 - 14:13

Ağaçtan düştü demir bariyerlere saplandı

Kartepe Köseköy Ertuğrul Gazi Mahallesinde çıktığı incir ağacından demir parmaklıkların üzerine düşen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sırtına saplanan demir korkuluklarla beraber ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kartepe Köseköy Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydemir Sokak adresinde bulunan incir ağacına çıkan Selda Temel (55) bir anda dengesini kaybederek ağacın altındaki demir bariyerlerin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir bariyerlere saplanan Selda Temel, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile demir bariyerlerin kesilmesi sonucu bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sırtındaki demir parçalarla birlikte ambulansa alınan Temel, Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Temel’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

25 Eyl 2020 - 14:05 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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