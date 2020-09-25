Alınan bilgiye göre Kartepe Köseköy Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydemir Sokak adresinde bulunan incir ağacına çıkan Selda Temel (55) bir anda dengesini kaybederek ağacın altındaki demir bariyerlerin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir bariyerlere saplanan Selda Temel, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile demir bariyerlerin kesilmesi sonucu bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sırtındaki demir parçalarla birlikte ambulansa alınan Temel, Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Temel’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
25 Eyl 2020 - 14:05- Asayiş Güncelleme: 25 Eyl 2020 - 14:13
Ağaçtan düştü demir bariyerlere saplandı
Kartepe Köseköy Ertuğrul Gazi Mahallesinde çıktığı incir ağacından demir parmaklıkların üzerine düşen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sırtına saplanan demir korkuluklarla beraber ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.