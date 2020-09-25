Şimşekler, Soma’da umut arıyor

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, ligin ikinci maçında, ilk deplasman müsabakasına bugün çıkıyor. Çarşambaspor’a 1-0 yenilerek iç sahada puansız olarak lige başlayan Kırmızı Siyahlılar, deplasmanda oynayacağı Somaspor maçı hazırlıklarını tamamladı ve Manisa’da kampa girdi.
KAFİLE DÜN SABAH MANİSA’YA GİTTİ… LA BELLA'DA KONAKLIYOR…
Teknik direktör Tunahan Akdoğan yönetiminde gerçekleşen ilçedeki son antrenman, İhsaniye Stadı’nda gerçekleştirildi. Antrenmanda taktik ve şut çalışması yapılırken, kulüp başkanı Hüseyin Çardak ve yöneticiler antrenmanı takip etti. Takım dün sabah saat 9.30'da hareket ederek, La Bella Otel’de kampa girdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.