Şimşekler, Soma’da umut arıyor

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, ligin ikinci maçında, ilk deplasman müsabakasına bugün çıkıyor. Çarşambaspor’a 1-0 yenilerek iç sahada puansız olarak lige başlayan Kırmızı Siyahlılar, deplasmanda oynayacağı Somaspor maçı hazırlıklarını tamamladı ve Manisa’da kampa girdi.

KAFİLE DÜN SABAH MANİSA’YA GİTTİ… LA BELLA'DA KONAKLIYOR…

Teknik direktör Tunahan Akdoğan yönetiminde gerçekleşen ilçedeki son antrenman, İhsaniye Stadı’nda gerçekleştirildi. Antrenmanda taktik ve şut çalışması yapılırken, kulüp başkanı Hüseyin Çardak ve yöneticiler antrenmanı takip etti. Takım dün sabah saat 9.30'da hareket ederek, La Bella Otel’de kampa girdi.