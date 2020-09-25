Avrupa spor haftası Seka park’ta kutlandı

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Seka Park'ta gerçekleştirdiği “Avrupa Spor Haftası” etkinlikleri kapsamında “Harekette Biz De Varız” sloganıyla farkındalık yarattı. Sportif etkinliklerle haftanın önemine dikkat çeken Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde yapılan organizasyonlarla da farkındalığı sürdürecek.