Kentte pandemiye rağmen sporsuz gün geçmiyor !..

Bu kapsamda; Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gölcük Belediye Başkanlığınca ortaklaşa yapılan çalışmayla, Anıtpark ve Kavaklı Spor Tesisleri arasındaki güzergâhta 50 kişilik sporcu grubuyla bisiklet binme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte “Hep birlikte spora, harekete, zindeliğe, yaşanabilir bir dünya ve temiz bir çevreye sahip olmak için duyarlı olmalıyız” mesajı verildi.