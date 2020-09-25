Kentte pandemiye rağmen sporsuz gün geçmiyor !..

Bu kapsamda; Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gölcük Belediye Başkanlığınca ortaklaşa yapılan çalışmayla, Anıtpark ve Kavaklı Spor Tesisleri arasındaki güzergâhta 50 kişilik sporcu grubuyla bisiklet binme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte “Hep birlikte spora, harekete, zindeliğe, yaşanabilir bir dünya ve temiz bir çevreye sahip olmak için duyarlı olmalıyız” mesajı verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.