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25 Eyl 2020 - 14:15- Spor G: 25 Eyl 2020 - 14:17

Kentte pandemiye rağmen sporsuz gün geçmiyor !..

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, “Herkes için Spor ve Sağlık Günleri” kapsamında bisiklete binme etkinliği düzenledi. Avrupa Spor Haftası kapsamında, 81 İl ile beraber Gölcük’te de 23-30 Eylül 2020 tarihleri arasında eş zamanlı olarak yapılan etkinlikte, spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.
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Bu kapsamda; Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gölcük Belediye Başkanlığınca ortaklaşa yapılan çalışmayla, Anıtpark ve Kavaklı Spor Tesisleri arasındaki güzergâhta 50 kişilik sporcu grubuyla bisiklet binme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte “Hep birlikte spora, harekete, zindeliğe, yaşanabilir bir dünya ve temiz bir çevreye sahip olmak için duyarlı olmalıyız” mesajı verildi.

 

25 Eyl 2020 - 14:15 - Spor

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