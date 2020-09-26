Bizler inandık, siz de inanın, bizim için bu maçı alın !..

2.lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, sezonu 0-0’lık Sarıyer iç saha beraberliği ile açtı. Hafta arasında Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile yollarını ayıran Yeşil Siyahlılar bugün, ligdeki ikinci, deplasmandaki ilk maçında Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Yine Misli.com’dan naklen yayınlanacak olan maç saat 16.00’da başlayacak ve mücadeleyi Gaziantep’ten Özgür Reha Alıcı yönetecek. Müsabaka ‘kocaeligazetesi.com.tr’ web adresimizden de canlı anlatımla yayınlanacak
5 GÜN EFSANE FİLMDEKİ GİBİ, ‘RÜZGÂR GİBİ GEÇTİ’…
Kocaelispor hararetli bir haftayı geride bıraktı. Hafta içinde daha ilk maçın ardından rekortmen teknik adam Dinçel gitti, takım Manisa maçı için Ramiz Soydaş’a emanet edildi. Serdar ve Talha ile yollar resmen ayrıldı. İki futbolcu da tek taraflı fesih hakkı elde etti. Takıma Erzurum Büyükşehir Belediyespor’dan Muhammed Gönülaçar transfer edildi. 1 hafta nasıl geçti anlamadık.
MANİSA FK SIKI BİR RAKİP… EGE’DE SICAKLIK 33 DERECE…
Bugünkü rakibimiz, geçen sezon 1. Lig’in kapısından dönen, bu sezon da bizim gibi şampiyonluk adayı olan Manisa Futbol Kulübü. İlk maçında Çorum’u deplasmanda 3-1 mağlup eden ekibin golleri, Nizamettin Çalışkan, Zahit Fındık ve Ümit Kurt’tan geldi. Bugün 16.00’da başlayacak karşılaşma, Manisa Mümin Özkasap Spor Tesisleri’nde oynanacak. Yine Misli.com’dan canlı olarak yayınlanacak maç esnasında sıcaklık tam 33 derece olacak.
MUHTEMEL 11 ŞÖYLE…
Kocaelispor’un zorlu maçta kalede Bayram, savunmada Bahri ya da Semih, Numan, Taha Batuhan, Gökhan Meral, önlerinde Muhammed Gönülaçar ve Mesut, solda Dilaver, sağda Cerem, forvete yakın bölgede Yiğitali ve ileride de Bahattin 11’i ile maça başlaması bekleniyor. Manisa ekibinin 3-1 kazandığı Çorum maçının kadrosu ile Kocaelispor’un karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-KOCAELİSPOR
STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Özgür Reha Alıcı, Şeyhmus Baysal, Selçuk Kaplan
SAAT: 16.00
YAYIN: MİSLİ.COM
HAVA: 33 derece, açık
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
Ömer Kahveci
Ahmet Kesim
Mehmet Yılmaz
Erhan Kara
Ümit Kurt
Sertaç Çam
Emir Alagöz
Nizamettin
Hakan Barış
Zahit Fındık
Serdar Deliktaş
KOCAELİSPOR
Bayram Olgun
Bahri Can (Semih)
Gökhan Meral
Batuhan Yayıkcı
Numan Çürüksu
Mesut Özdemir
Muhammed Gönülaçar
Cerem Talha Dinçer
Dilaver Güçlü
Yiğitali Bayrak
Bahattin Köse
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.