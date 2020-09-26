Bizler inandık, siz de inanın, bizim için bu maçı alın !..

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26 Eyl 2020 - 00:00- Spor G: 25 Eyl 2020 - 15:11

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Kocaelispor ligdeki ikinci, deplasmandaki ilk maçında, Manisa FK ile karşılaşıyor. Müsabaka 16.00’da başlayacak Misli.com yine canlı yayınlayacak. Takımı Ramiz Soydaş sahaya çıkaracak

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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2.lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, sezonu 0-0’lık Sarıyer iç saha beraberliği ile açtı. Hafta arasında Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile yollarını ayıran Yeşil Siyahlılar bugün, ligdeki ikinci, deplasmandaki ilk maçında Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Yine Misli.com’dan naklen yayınlanacak olan maç saat 16.00’da başlayacak ve mücadeleyi Gaziantep’ten Özgür Reha Alıcı yönetecek. Müsabaka ‘kocaeligazetesi.com.tr’ web adresimizden de canlı anlatımla yayınlanacak

5 GÜN EFSANE FİLMDEKİ GİBİ, ‘RÜZGÂR GİBİ GEÇTİ’…

Kocaelispor hararetli bir haftayı geride bıraktı. Hafta içinde daha ilk maçın ardından rekortmen teknik adam Dinçel gitti, takım Manisa maçı için Ramiz Soydaş’a emanet edildi. Serdar ve Talha ile yollar resmen ayrıldı. İki futbolcu da tek taraflı fesih hakkı elde etti. Takıma Erzurum Büyükşehir Belediyespor’dan Muhammed Gönülaçar transfer edildi. 1 hafta nasıl geçti anlamadık.

MANİSA FK SIKI BİR RAKİP… EGE’DE SICAKLIK 33 DERECE…

Bugünkü rakibimiz, geçen sezon 1. Lig’in kapısından dönen, bu sezon da bizim gibi şampiyonluk adayı olan Manisa Futbol Kulübü. İlk maçında Çorum’u deplasmanda 3-1 mağlup eden ekibin golleri, Nizamettin Çalışkan, Zahit Fındık ve Ümit Kurt’tan geldi. Bugün 16.00’da başlayacak karşılaşma, Manisa Mümin Özkasap Spor Tesisleri’nde oynanacak. Yine Misli.com’dan canlı olarak yayınlanacak maç esnasında sıcaklık tam 33 derece olacak.

MUHTEMEL 11 ŞÖYLE…

Kocaelispor’un zorlu maçta kalede Bayram, savunmada Bahri ya da Semih, Numan, Taha Batuhan, Gökhan Meral, önlerinde Muhammed Gönülaçar ve Mesut, solda Dilaver, sağda Cerem, forvete yakın bölgede Yiğitali ve ileride de Bahattin 11’i ile maça başlaması bekleniyor. Manisa ekibinin 3-1 kazandığı Çorum maçının kadrosu ile Kocaelispor’un karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-KOCAELİSPOR

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Özgür Reha Alıcı, Şeyhmus Baysal, Selçuk Kaplan

SAAT: 16.00

YAYIN: MİSLİ.COM

HAVA: 33 derece, açık

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

Ömer Kahveci   

Ahmet Kesim   

Mehmet Yılmaz   

Erhan Kara   

Ümit Kurt  

Sertaç Çam   

Emir Alagöz   

Nizamettin

Hakan Barış

Zahit Fındık

Serdar Deliktaş

KOCAELİSPOR

Bayram Olgun   

Bahri Can (Semih)

Gökhan Meral   

Batuhan Yayıkcı

Numan Çürüksu

Mesut Özdemir 

Muhammed Gönülaçar

Cerem Talha Dinçer

Dilaver Güçlü

Yiğitali Bayrak

Bahattin Köse

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26 Eyl 2020 - 00:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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