Aygün: Şehitlerimiz ve gazilerimiz onurumuzdur

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde Yelken Kafe’de gerçekleşen programda ilçe protokolü ve gazilerimiz bir araya geldi. 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu anlamlı buluşmaya Başkan Aygün’ün yanı sıra Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Metin Eyiyürekli, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Bilen, Derince Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erhan Biler, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Derinceli Gaziler ve aileleri katıldı.
EMANETLERİNİ MUHAFAZA EDECEĞİZ
Koronavirüs önlemleri kapsamında kurallara uygun bir şekilde Yelken Kafe’nin bahçesinde gerçekleşen buluşmaya katılanlara teşekkür eden Başkan Aygün, tüm konuklarıyla tek tek sohbet etti. Gazilerimizin her zaman yanlarında olduklarının mesajını veren Başkan Aygün, yaptığı konuşmada “Bu akşam vatan sevgileriyle yeni nesillere örnek olan gazilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Rabbim bu cennet vatanı bize emanet eden gazilerimiz ve şehitlerimizden razı olsun. Emanetlerini muhafaza etmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.