Aygün: Şehitlerimiz ve gazilerimiz onurumuzdur

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde Yelken Kafe’de gerçekleşen programda ilçe protokolü ve gazilerimiz bir araya geldi. 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu anlamlı buluşmaya Başkan Aygün’ün yanı sıra Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Metin Eyiyürekli, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Bilen, Derince Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erhan Biler, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Derinceli Gaziler ve aileleri katıldı.

EMANETLERİNİ MUHAFAZA EDECEĞİZ

Koronavirüs önlemleri kapsamında kurallara uygun bir şekilde Yelken Kafe’nin bahçesinde gerçekleşen buluşmaya katılanlara teşekkür eden Başkan Aygün, tüm konuklarıyla tek tek sohbet etti. Gazilerimizin her zaman yanlarında olduklarının mesajını veren Başkan Aygün, yaptığı konuşmada “Bu akşam vatan sevgileriyle yeni nesillere örnek olan gazilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Rabbim bu cennet vatanı bize emanet eden gazilerimiz ve şehitlerimizden razı olsun. Emanetlerini muhafaza etmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.