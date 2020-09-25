Dilovası İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay hayatını kaybetti. İş dünyasında büyük üzüntü yaratan vefatın cenaze bilgileri ise henüz netleşmedi. İMES OSB’den yapılan açıklamada, “Duayen Sanayici, uzun yıllar İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenen, İMES OSB Başkanımız Sn. İrfan Küçükay Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm İMES Camiamıza sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...