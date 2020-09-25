Dilovası İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay hayatını kaybetti. İş dünyasında büyük üzüntü yaratan vefatın cenaze bilgileri ise henüz netleşmedi. İMES OSB’den yapılan açıklamada, “Duayen Sanayici, uzun yıllar İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenen, İMES OSB Başkanımız Sn. İrfan Küçükay Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm İMES Camiamıza sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.