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26 Eyl 2020 - 01:30- Siyaset G: 25 Eyl 2020 - 18:27

MHP bugün il başkanını seçiyor

MHP İl Teşkilatı, bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde 13’üncü Olağan İl Kongresi’ni gerçekleştirecek.
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MHP İl Teşkilatı, bugün saat 12.00’de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde 13’üncü Olağan İl Kongresi’ni gerçekleştirecek. 637 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongreye tek aday olarak girecek olan mevcut İl Başkanı Aydın Ünlü, güven tazeleyecek.

BAHÇELİ’NİN MESAJI OKUNACAK

Öte yandan kongreye MHP TBMM Grup Başkan Vekili Levent Bülbül, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve MYK Üyesi Erkan Azeri’nin katılması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teşkilatlara gönderildiği mesaj okunacak.
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26 Eyl 2020 - 01:30 - Siyaset

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