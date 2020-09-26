MHP bugün il başkanını seçiyor

MHP İl Teşkilatı, bugün saat 12.00’de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde 13’üncü Olağan İl Kongresi’ni gerçekleştirecek. 637 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongreye tek aday olarak girecek olan mevcut İl Başkanı Aydın Ünlü, güven tazeleyecek.
BAHÇELİ’NİN MESAJI OKUNACAK
Öte yandan kongreye MHP TBMM Grup Başkan Vekili Levent Bülbül, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve MYK Üyesi Erkan Azeri’nin katılması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teşkilatlara gönderildiği mesaj okunacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.